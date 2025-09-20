El francés Romain Febvre, a un paso del título del Mundial de motocros

Redacción deportes, 20 sep (EFE).- El francés Romain Febvre (Kawasaki) se proclamará este domingo campeón del Mundial de Motocross en la última cita del calendario que se disputa en Darwin (Australia) si logra sumar cinco puntos en las dos mangas de la prueba de mañana después de que fuera segundo en la clasificación disputada este sábado.