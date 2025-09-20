El francés Romain Febvre, a un paso del título del Mundial de motocros

Febvre quedó por detrás del belga Lucas Coenen (KTM), el único que le podría arrebatar matemáticamente el triunfo, aunque le separan 46 puntos a falta de la jornada de mañana, informa la organización del campeonato en su página web.
El piloto francés tiene 938 puntos, frente a los 892 del belga (KNMV), a quien le sigue el neerlandés Glenn Coldenhoff (Fantic) con 665.
El español Rubén Fernández (Honda), sexto en la prueba clasificatoria, es cuarto en la general, con 604 puntos, por lo que tiene difícil alcanzar el podio, y quinto es el también neerlandés Jeffrey Herlings (KNMV), con 586.