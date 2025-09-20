Polideportivo

El francés Romain Febvre, a un paso del título del Mundial de motocros

Redacción deportes, 20 sep (EFE).- El francés Romain Febvre (Kawasaki) se proclamará este domingo campeón del Mundial de Motocross en la última cita del calendario que se disputa en Darwin (Australia) si logra sumar cinco puntos en las dos mangas de la prueba de mañana después de que fuera segundo en la clasificación disputada este sábado.

Por EFE
20 de septiembre de 2025 - 08:40
Febvre quedó por detrás del belga Lucas Coenen (KTM), el único que le podría arrebatar matemáticamente el triunfo, aunque le separan 46 puntos a falta de la jornada de mañana, informa la organización del campeonato en su página web.

El piloto francés tiene 938 puntos, frente a los 892 del belga (KNMV), a quien le sigue el neerlandés Glenn Coldenhoff (Fantic) con 665.

El español Rubén Fernández (Honda), sexto en la prueba clasificatoria, es cuarto en la general, con 604 puntos, por lo que tiene difícil alcanzar el podio, y quinto es el también neerlandés Jeffrey Herlings (KNMV), con 586.

