Kimberly García: "Estoy contenta por el récord, ha superado mis expectativas"

La atleta de Huancayo, de 31 años y doble campeona del mundo de 20 y 35 kilómetros en Eugene 2022, quedó quinta y batió en la capital japonesa su propio récord nacional peruano, que poseía desde el 3 de junio de 2023 en el Gran Premio Cantones de La Coruña (España) con 1h26:40.

"El clima, más fresco que la semana pasada, me ayudó, porque sabía que sería una carrera rápida. Me sentí muy bien en todo momento y por eso estoy satisfecha con mi rendimiento. El nivel en estas carreras es bastante alto, cada vez más, y por eso estoy muy contenta de haber batido mi récord nacional", dijo Kimberly, en conferencia de prensa.

La atleta peruana, tras competir en el relevo mixto de marcha de los Juegos Olímpicos el 7 de agosto de 2024 en París, estuvo siete meses sin participar en una carrera, hasta el 22 de marzo de este 2025 en Dudince (Eslovaquia). Después solo tres carreras más hasta Tokio.

"Me tomé un largo descanso después de los Juegos Olímpicos y comencé mis preparativos tarde. Eso se ha notado y sabía que no estaría en mi mejor forma, así que superó mis expectativas el resultado en una carrera en la que es fantástico ver a tantas atletas sudamericanas brillar. Estoy orgullosa de formar parte de esta generación", concluyó.

