El relevo femenino del 4x100, quinto del mundo
Tokio, 21 sep (EFE).- El relevo femenino del 4x100 formado por Esperança Cladera, Jäel Bestué, Paula Sevilla y Maribel Pérez, finalizó quinto la final en los Mundiales de atletismo de Tokio que se llevó Estados Unidos, liderada por Melissa Jefferson-Wooden, la doble medallista de oro en la ciudad japonesa en los 100 y 200 metros.
Por EFE
21 de septiembre de 2025 - 09:20
El equipo español, que en mayo logró la medalla de plata en los Mundiales de relevos, firmó un tiempo de 42.47, por delante de Francia, sexta; Canadá, séptima; y Polonia, octava.
El oro se lo llevó Estados Unidos (41.75), la plata Jamaica (41.79) y el bronce Alemania (41.87).