Guardianes y Rojos presionan por entrar a la postemporada

Bo Naylor pegó dos jonrones, mientras que los dominicanos José Ramírez y George Valera agregaron un vuelacercas cada uno para que los Guardianes vencieran a los Mellizos de Minnesota en el primero de los dos partidos que disputaron este sábado.

Con su jonrón, Ramírez llegó a 30 en la temporada y junto a las 40 bases robadas que acumula, se convirtió en el primer jugador en la historia del conjunto de Cleveland con tres campañas de 30 o más jonrones y 30 o más bases robadas.

Steven Kwan produjo cuatro carreras, el venezolano Gabriel Arias remolcó dos vueltas y su compatriota Brayan Rocchio anotó en dos ocasiones para que los Guardianes superaran a los Mellizos.

Los Guardianes (84-71) sumaron su décima victoria consecutiva y se colocaron a un juego de los Tigres de Detroit (85-70) por el primer lugar de la Central de la Americana y empataron con los Astros en el tercer comodín.

Con las dos derrotas, los Mellizos han perdido cinco seguidos.

Nacho Álvarez Jr. pegó dos jonrones y remolcó tres carreras para que los Bravos de Atlanta vencieran a los Tigres.

El curazoleño Jurickson Profar remolcó una carrera, y su compatriota Ozzie Albies y venezolano Ronald Acuña Jr. anotaron una vuelta por los Bravos, quienes contaron con el salvamento del cubano Raisel Iglesias (27), quien lanzó una entrada en blanco.

Spencer Torkelson pegó un jonrón y empujó tres anotaciones, el venezolano Gleyber Torres tuvo una anotada y el dominicano Wenceel Pérez una vuelta remolcada para los Tigres (85-70), quienes sufrieron su quinta derrota consecutiva, con los Guardianes al asecho.

Daylen Lile disparó un jonrón dentro del parque, productor de dos carreras, en la decimaprimera entrada para definir la victoria de los Nacionales de Washington ante los Mets de Nueva York.

El dominicano Sauryn Lao (1-0) completó un episodio en blanco para llevarse el triunfo por los Nacionales.

Los dominicanos Mark Vientos, con dos carreras, Juan Soto, una producida, Starling Marte y José Siri, con una anotada, se destacaron por los Mets (80-75), quienes con la derrota mantienen ventaja de apenas un juego sobre los Rojos (79-76) en la carrera por el tercer comodín clasificatorio a la postemporada por la Liga Nacional.

TJ Friedl, Spencer Steer y Tyler Stephenson despacharon la pelota del parque para comandar la victoria de los Rojos frente a los Cachorros.

El quisqueyano Noelvi Marte tuvo una anotada y el cubano Emilio Pagán (29) lanzó la novena sin anotaciones para lograr el salvamento.

Reese McGuire pegó jonrón y remolcó al puertorriqueño Willi Castro por los Cachorros.

Cal Raleigh pegó su jonrón 57 de la campaña, el venezolano Eugenio Suarez anotó e impulsó una carrera y el dominicano Julio Rodríguez pisó el plato en dos ocasiones para que los Marineros de Seattle (86-69) marcaran distancia de dos partidos por los Astros (84-71) en el liderato del Oeste de la Americana cuando restan siete juegos para concluir la temporada.

El quisqueyano Jeremy Peña pegó un grand slam pero su compatriota Framber Valdez (12-11) permitió cinco carreras en 4.2 entradas y cargó con la derrota por los Astros.

Jackson Merrill disparó un vuelacercas y anotó tres veces, el dominicano Manny Machado anotó e impulsó una vuelta y su compatriota Fernando Tatis Jr. logró dos anotadas para que los Padres de San Diego doblegaran a los Medias Blancas de Chicago.

El criollo Luis Arráez impulsó una carrera por los ganadores.

El venezolano Lenyn Sosa logró un jonrón y el cubano Miguel Vargas produjo una carrera por los Medias Blancas.