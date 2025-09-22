Caio Bonfim recupera el anillo de boda que perdió en los 20 kilómetros marcha

Caio Bonfim, con un tiempo de 1h18:35, se proclamó campeón del mundo de 20 kilómetros marcha en Tokio y sumó con ese metal dorado la segunda medalla de su palmarés en estos campeonatos tras la plata una semana antes en los 35 kilómetros.

El brasileño, que tenía previsto regresar a Brasil la misma noche del sábado 20 de septiembre, fue informado de que alguien había recogido el anillo en el recorrido y lo había entregado a la organización. Antes de tomar el avión, cuando Bonfim iba a salir de su hotel, un miembro de la organización llevó el anillo al alojamiento y se lo entregó en un papel de origami.

Emocionado, el brasileño expresó su agradecimiento en japonés con 'Arigatou', como se vio en un vídeo de la organización.

La pieza, según dijo el marchador, tiene un significado especial, ya que fue elaborada con el oro de seis de los anillos de bodas de sus padres, algo que representa más de treinta años de historia familiar.

Caio y Juliana se casaron en noviembre de 2016. Los anillos de bodas se elaboraron con el oro fundido de otras seis alianzas que los padre de él usaron hasta su treinta aniversario de bodas, ya que cada diez años tenían costumbre de renovarlos.

En tono bromista, al terminar la carrera tras ganar el oro, Bonfim dijo que esperaba que su mujer "no se enfadase por el anillo porque también había ganado una medalla".

"Está perdonado. Lo perdonaré porque a mí también me perdonaron. Ya perdí a mi compañero de anillo de bodas. En 2020, estábamos en la playa, me metí al mar con mi anillo de bodas puesto y el agua lo atrapó. Me perdonó y me dio otro. Así que es justo que lo perdonen, y con una medalla de oro encima. Así que está más que perdonado", dijo Juliana en una entrevista con Globo el mismo día de la final de los 20 km marcha.

La medalla de oro de Bonfim en los 20 km marcha supuso la tercera dorada para Brasil en la historia de unos Mundiales tras la de Fabiana Murer en el salto con pértiga en Daegu (Corea del Sur) 2011 y el de Alison Dos Santos en los 400 metros vallas en Eugene 2022.