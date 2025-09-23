Polideportivo

Selección de pádel: Preparados para España

La Federación Paraguaya de Pádel presentó oficialmente a la delegación que representará al país en el Mundial FIP Junior 2025, que se disputará en España del 29 de setiembre al 5 de octubre.

23 de septiembre de 2025 - 21:38
Las integrantes de las distintas categorías de Paraguay.
El equipo está en las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18, seleccionados tras un proceso de tres meses que incluyó a talentos de distintos puntos del país.

Femenino Sub 14: Mayra Cibils, Siena Guerreño, Danna Chamorro, Nanami Seki. Sub 16: Jaidy Castillo, Tamara Toñanes, Suri Troche, Renata Guerrero y Sub 18: Olga Bareiro, Yuri Kudo, Camila Miranda y María José Vega.

Masculino Sub 14: Thiago Bruchmann, Gael Drozdowski, Julio Rejis, Trussy Franco. Sub 16: Fabrizio Bareiro, Alejandro López, Donato Serna, Renato Speranza y Sub 18: Facundo Dehnike, Mariano González, Pierre Pettit y Mauricio Rodríguez.

Fuente: SND

