Selección de pádel: Preparados para España

El equipo está en las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18, seleccionados tras un proceso de tres meses que incluyó a talentos de distintos puntos del país.
Femenino Sub 14: Mayra Cibils, Siena Guerreño, Danna Chamorro, Nanami Seki. Sub 16: Jaidy Castillo, Tamara Toñanes, Suri Troche, Renata Guerrero y Sub 18: Olga Bareiro, Yuri Kudo, Camila Miranda y María José Vega.
Masculino Sub 14: Thiago Bruchmann, Gael Drozdowski, Julio Rejis, Trussy Franco. Sub 16: Fabrizio Bareiro, Alejandro López, Donato Serna, Renato Speranza y Sub 18: Facundo Dehnike, Mariano González, Pierre Pettit y Mauricio Rodríguez.
Fuente: SND