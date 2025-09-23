Suspendida la primera jornada del Mundial 6 metros por falta de viento

Con una intensidad inferior a los 4 nudos, los jueces de regata han decidido que los 29 barcos inscritos, entre ellos los españoles 'Bribon' y 'Titia', no comenzaran este martes la competición, que tendrá mañana, si el viento lo permite, su jornada inaugural.

El barco del Náutico de Sanxenxo llega a la competición con un palmarés destacado, sumando ya tres coronas mundiales, la más reciente conseguida hace dos años en la isla de Wight, Reino Unido.

En la jornada inaugural de entrenamientos, disputada el pasado domingo, el ‘Bribón’ se impuso con autoridad a dos de los favoritos locales, el ‘Sprit’ y el ‘Jill’, mientras que el otro representante nacional, el ‘Titia’, patroneado por Mauricio Sánchez-Bella, logró una destacada cuarta posición.