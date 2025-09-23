Taekwon-do: Brillante actuación de alumnos de ACAST en Argentina

El evento internacional de TKD, con un excelente nivel de mas de 800 atletas provenientes de distintas latitudes no fue un impedimento para que la delegación de paraguayos se lusca y deje en alto al deporte paraguayo.

El Máster Édgar Yudis, VII Dan ITF lideró al grupo de alumnos de ACAST, que conquistaron varias victorias y medallas. Las labores de Walter Ávalos, preparador técnico y del Dr. Eduardo Lofruscio, fueron claves para lograr la meta de llegar a lo mas alto en este certamen regional.

* Resultados. Algunos de los laureles obtenidos por los componentes del grupo, fueron:

Laura Oviedo (2° Dan) alcanzó el 1° puesto en Forma; Gonzalo Bobadilla (1° Dan) obtuvo 2° lugar en Lucha y 3° en Forma; Iván Escurra (Rojo-Negro) logró doble 2° puesto en Lucha y Forma; Sofía Antar (Rojo-Negro) fue campeona en Lucha y subcampeona en Forma; Bastian Von Nowak (Rojo) consiguió el 2° lugar en Lucha; Paula Antar (Azul-Rojo) y Lucía Antar (Azul-Rojo) obtuvieron también el 2° lugar en Lucha; Luca Lofruscio (Verde) alcanzó el 2° puesto en Lucha; Sofía Lofruscio (Amarillo-Verde) fue doble subcampeona en Lucha y Forma; mientras que Noah Batalla (Amarillo) y Araceli Gómez (Amarillo) se coronaron campeones en Lucha y Forma. Finalmente, Mateo Batalla (Blanco-Amarillo) completó la cosecha con doble medalla de oro en Lucha.

Los responsables señalaron que este tipo de relevantes participaciones deben reafirmar la importancia de seguir apoyando el desarrollo de esta hermosa disciplina de las artes marciales.

Los logros de la delegación mantienen encendida la motivación para seguir creciendo y llevando al país a lo más alto del escenario internacional.