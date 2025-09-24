Las promesas de MLB Eduardo Tait y Adrián Sugastey encabezan la selección panameña sub-23

Tait, de 19 años, considerado el prospecto número tres de su organización tras ser transferido durante la temporada de cambios de MLB, acumula en tres años en ligas menores un promedio ofensivo de .283, con 28 cuadrangulares y 180 carreras impulsadas. Estas cifras le abrieron las puertas al Juego de Estrellas del Futuro en la presente campaña.
Por su parte, Sugastey, de 22 años, viene de firmar una destacada temporada en la categoría Doble A de los Gigantes de San Francisco, donde brilló a la defensiva al retirar al 35 % de los corredores que intentaron robarle bases (50 en total).
A ellos se suman Juan Diego Rosas (19 años), perteneciente a las ligas menores de los Azulejos de Toronto, y el lanzador derecho Eduardo Castillo (22 años), de los Cachorros de Chicago, quienes completan el núcleo de jugadores con proyección de Grandes Ligas en la selección panameña.
El equipo nacional, dirigido por el entrenador Aníbal Reluz, quedó ubicado en el Grupo A junto con México, Costa Rica, Guatemala y Honduras. En el Grupo B participarán Puerto Rico, Cuba, Islas Vírgenes de EE.UU., Bahamas y Aruba.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Panamá debutará el domingo ante Costa Rica, en un torneo que otorgará tres cupos para el Mundial Sub-23 de 2026, a disputarse en Nicaragua.
Los partidos se celebrarán en los estadios Mariano Rivera y Justino Salinas, ambos situados en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, colindante con la capital.
Lanzadores: Olmedo Quezada, Ezequiel Bonilla, Carlos Dias, Jorge García, Adriel González, Samuel Herrera, Benjamín González, Eduardo Castillo, Jorge Quiel, e Ismael Velasco.
Receptores: Eduardo Tait, Adrián Sugastey, Juan Diego Rosas y Edwin Hidalgo.
Cuadro Interior: Joshua Cedeño, Keith Hernández, Yeremy Lezcano, Héctor Rayo y Jorge Rodríguez.
Jardineros: Edwin Walden, Eduardo Vaughan, Germain Ruiz, Juan Diego Alonso, y Mauricio Pierre.