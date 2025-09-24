Las promesas de MLB Eduardo Tait y Adrián Sugastey encabezan la selección panameña sub-23

Ciudad de Panamá, 24 sep (EFE).- Los prospectos de las Grandes Ligas Eduardo Tait, de los Mellizos de Minnesota, y Adrián Sugastey, de los Gigantes de San Francisco, encabezan la lista de 24 jugadores panameños que representarán al país en el Campeonato Premundial Sub-23, que se disputará en Panamá del 28 de septiembre al 4 de octubre.