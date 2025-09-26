Así es el lujo de la Ryder Cup

Por primera vez, el Team USA recibirá dinero para disputar la Ryder Cup. Del medio millón de dólares, 300.000 se donarán a iniciativas benéficas y 200.000 se quedarán en las cuentas de los golfistas. El equipo europeo, liderado por Rory McIlroy y Jon Rahm, no recibirá compensación.

La Ryder Cup, uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, alcanza su edición número 45, con el equipo europeo como vigente campeón y con el objetivo de ganar en tierras estadounidenses por primera vez desde 2012.

El departamento de turismo de Long Island estima que la llegada de la Ryder Cup tendrá un impacto de cerca de 150 millones de dólares en la zona.

Organizado a cerca de una hora de Nueva York, el torneo llevará a Long Island ingresos extra en hoteles y restaurantes, así como un amplio números de famosos e invitados de lujo.

Entre los presentes en este primer día de torneo se espera que también esté el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Nos dijeron que viene el viernes. Aún no sabemos los detalles. Supongo que querrá estar en el primer ‘tee’. Entendemos que viene y ambos equipos estarán listos para eso", afirmó el británico Luke Donald, capitán del equipo europeo.

En total, la Ryder Cup debería llevar a Long Island más de 250.000 personas.

Por primera vez, la PGA pagará una compensación al 'Team USA' por su participación en la Ryder Cup. Anteriormente, cada jugador recibía 200.000 dólares que se donarían a iniciativas benéficas en su totalidad.

Este año, la PGA anunció que pagará un total de 500.000 dólares a cada uno de los doce integrantes del 'Team USA', para un total de seis millones de dólares.

De esta cantidad, 300.000 dólares se donarán a iniciativas benéficas a elegir por cada jugador, y el resto será un 'sueldo' por disputar el torneo, informó la PGA.

Por otro lado, el equipo europeo no recibirá compensación alguna. Estrellas como el norirlandés Rory McIlroy consideraron en el pasado que disputar la Ryder Cup debe ser un orgullo, y no una fuente de ingresos económicos para los jugadores.

"Yo pagaría por el privilegio de jugar en la Ryder Cup. Las dos formas de competición más puras en nuestro deporte en este momento son la Ryder Cup y los Juegos Olímpicos", reconocía McIlroy el año pasado en una entrevista con BBC.

Seguir la Ryder Cup en Bethpage tendrá precios disparados, que superan los 30.000 dólares para las experiencias más exclusivas.

El hotel Fitzpatrick, uno de los más codiciados en la zona del torneo, ofrece un paquete VIP por 31.750 dólares que incluye estancia en la estructura, acceso premio al campo para cuatro personas con desplazamiento a bordo de un SUV de lujo.

Las entradas más baratas para el viernes, día inaugural, se venden por más de 1.300 dólares, mientras que acceder al campo los tres días tiene un coste que supera los 5.000 dólares.