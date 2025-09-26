La chilena Vargas, plata en Qingdao

La olímpica chilena, bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, superó en la primera ronda a la surcoreana Kyeongha Lee, en semifinales se deshizo de la mongola Narantsetseg Ganbaatar y en la final no pudo con la china, que ya había sido segunda en los Juegos Mundiales Universitarios y en el Grand Slam de Dushanbe, ganadora por ippon.