La chilena Vargas, plata en Qingdao

Redacción deportes, 26 sep (EFE).- La chilena Mary Dee Vargas consiguió la medalla de plata en la categoría de -48 kilos del Grand Pirx de Qingdao (China) tras caer en la gran final ante la china Wenna Zhuang.

26 de septiembre de 2025 - 06:40
La olímpica chilena, bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, superó en la primera ronda a la surcoreana Kyeongha Lee, en semifinales se deshizo de la mongola Narantsetseg Ganbaatar y en la final no pudo con la china, que ya había sido segunda en los Juegos Mundiales Universitarios y en el Grand Slam de Dushanbe, ganadora por ippon.

