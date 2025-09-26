La NFL anuncia partido en el Maracaná de Río de Janeiro para la temporada 2026

"Tras el éxito de los partidos en São Paulo estamos sumamente emocionados de jugar en una de las ciudades más emblemáticas del mundo, Río de Janeiro, en el histórico estadio Maracaná, lo que estrechará nuestros lazos con las decenas de millones de aficionados en Brasil y en toda Suramérica", afirmó el comisionado.

Goodell dijo que parte de este acuerdo incluye un mínimo de tres partidos de temporada regular durante los próximos cinco que se efectuarán en Río de Janeiro a partir del 2026.

"Brasil es el segundo mayor consumidor de fútbol americano fuera de Estados Unidos. Traer la NFL a Río es un hito que impulsará el turismo, creará empleos, estimulará la economía y demostrará la fortaleza de nuestro estado como destino deportivo internacional", aseveró Cláudio Castro, gobernador de Río de Janeiro.

Brasil es uno de los países con una mayor base de aficionados a la NFL fuera de Estados Unidos con más de 36 millones de seguidores.

Esta fiebre provocó que la NFL incluyera al país suramericano en las sedes de su serie de partidos internacionales desde hace un par de años.

El primer partido de temporada regular en la historia de Suramérica se efectuó en el Arena Cotinthians el 6 de septiembre de 2024 con la victoria 34-29 de los Philadelphia Eagles sobre los Green Bay Packers.

Ante el éxito de esta presentación, el 5 de septiembre pasado la NFL volvió a São Paulo con el duelo en el que Los Angeles Chargers derrotaron 27-21 a Los Kansas City Chiefs.

A lo largo de la historia de la NFL se han disputado 56 partidos de temporada regular a nivel internacional, en sedes como Fráncfort, Londres, Ciudad de México, Múnich, São Paulo y Toronto.

Para esta campaña, además del juego en São Paulo, también recibirán un partido Dublín, Londres, Berlín y Madrid.

En 2026, Melbourne, Australia, albergará un partido por primera vez en el Melbourne Cricket Ground.