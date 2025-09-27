Polideportivo

El uruguayo Felipe Klüver, oro; y la mexicana Kenia Lechuga, bronce en sculls individual

Redacción deportes, 27 sep (EFE).- El palista uruguayo Felipe Klüver se colgó este sábado la medalla de oro en la final de sculls individual masculina de los Mundiales de remo que se disputan en Shanghái (China); mientras que la mexicana Kenia Lechuga se hizo con el bronce en la categoría femenina a poco más de dos segundos del primer puesto.

27 de septiembre de 2025 - 05:00
Klüver, de 25 años, cruzó la meta con un tiempo de 06:54.10, lo que le permitió plantarse en la cima de la tabla, con el austriaco Julian Schoeberl segundo, a escasos tres segundos. El irlandés Jacob McCarthy completó el podio tras finalizar en 06:59.07.

Con Uruguay Klüver ya conquistó dos oros -en el Mundial sub-23 de Varense (Italia) 2022 en la categoría individual y en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 en cuádruples sculls-, y una plata (Santiago 2023), aunque con una embarcación en la que iban también sus siete compañeros más. Además, fue finalista en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Por su parte, Kenia Lechuga, subcampeona del mundo en 2023, se tuvo que conformar con la presea de bronce, tras terminar a poco más de dos segundos de la ya experimentada estadounidense Michelle Sechser.

Lechuga, de 31 años, e integrante de la delegación mexicana para los JJOO de Río 2016, 2020 y 2024, concluyó tras 07:32.23, aún por detrás de la china Dandan Pan, plata.

En la jornada de este sábado se han disputado también las finales masculina y femenina de ocho, y en ambas categorías salieron victoriosas las dos embarcaciones neerlandesas.

