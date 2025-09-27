Hipismo: Ya se respira el Sudamericano

Los responsables de la organización son la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay y el Club Hípico.

Lea mas: Se viene el Sudamericano

Tomarán parte del campeonato atletas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. También estarán saltando como invitados binomios provenientes de México e Irlanda.

Este sábado se realizó la presentación del Team Paraguay y se hizo la entrega de las indumentarias a las amazonas y jinetes que tomarán parte de la fiesta regional.

Las inspecciones veterinarias, entrenamientos de las distintas categorías serán desde mañana, así como las reuniones de equipos.

El certamen se extenderá hasta el domingo 5 de octubre próximo.

* El Team Paraguay. Las amazonas y jinetes del Team Paraguay tomarán parte en las categorías:

CSI Amateur B-100 cms, CSI Children/Junior B-110 cms, CSI Amateur B-115 cms, Children A/Senior/Amateur U25 140 cms, Children/Senior/Amateur Pre Junior. También esperan sobresalir nuestros Children/Senior/Amateur/Children, CSI Children/Junior B 110 cms.

Programa del lunes

Las actividades de inspección veterinaria arrancarán este lunes, de 08:00 a 10:00.

Luego se iniciarán las sesiones de entrenamiento: 9:00 Children’s B 105 cms; 10:45 Children’s 115 cms; 12:20 Pre Junior 125 cms; 13:50 Junior 135 cms; 14:45 U25 140 cms.

La reunión de jefes de grupos de equipos será a partir de las 18:00.