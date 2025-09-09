Hipismo: Se viene el Sudamericano

El evento reunirá a la crema del deporte ecuestre regional cuya presentación oficial ya la realizó la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (FEDEPA), en el mes de mayo pasado.

Las competencias tendrán como protagonistas a mas de 200 binomios, denominación especial que se da en el hipismo a la dupla jinete/caballo. Las mas destacadas amazonas y jinetes de Sudamérica dirán “presente” en esta convocatoria con las reglamentaciones de la Federación Ecuestre Internacional (FEI), con la organización de la FEDEPA y el Club Hípico Paraguayo.

Se espera la presencia de mas de 2.000 personas, quienes constituyen el apoyo logístico de cada binomio, hecho que sin dudas beneficia al país, que en los últimos años es foco de las actividades deportivas de nivel internacional.

El escenario físico de las justas ecuestres será de nuevo la pista de geotextil del CHP, viviendo experiencias inolvidables como en ASU2022, cuando una camada de los mejores jinetes y amazonas de la región se dieron cita en este mismo ruedo.

Tercera fecha en Rakiura

Este sábado y domingo retornan los saltos por la Tercera Fecha del Ranking Oficial de la FEDEPA.

El escenario será el Rakiura, que se vestirá de gala para esta cita correspondiente a la Segunda Etapa del Ranking.

El evento se desarrollará el sábado y el domingo, a partir de las 8:00, en todas las categorías habituales del ranking.