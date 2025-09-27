Justin Fields, de Jets, supera protocolo de conmoción cerebral y jugará ante Dolphins

"Justin está sano y listo; va a jugar ante Dolphins, por lo demás, la mentalidad no ha cambiado desde lo que hablamos a principios de semana en cuanto a ir a Miami e intentar conseguir esa primera victoria del año", aseveró el 'coach' en conferencia de prensa.

Fields, de 26 años, sufrió un golpe en la nuca que le provocó su conmoción cerebral el pasado 14 de septiembre en el último cuarto del partido en el que los Jets cayeron 30-10 ante los Buffalo Bills en juego de la semana dos.

La lesión ocurrió en una jugada en la que Joey Bosa, defensivo de Buffalo, derribó al mariscal de campo, quien cayó hacia atrás y la parte trasera de su cabeza rebotó contra el césped artificial del MetLife Stadium, hogar de los neoyorquinos.

El pasador no volvió al partido. Se mantuvo en protocolo de conmoción que le impidió participar la semana pasada en el partido de la semana tres en el que New York, con el suplente Tyrod Taylor en los controles, perdió 29-27 contra los Tampa Bay Buccaneers.

Durante esta semana Fields tuvo actividad física sin contacto. Este sábado Aaron Glenn informó que luego de las pruebas realizadas, el cuerpo médico determinó que el pasador superó el protocolo de conmoción por lo que liderará al equipo ante Dolphins.

"Desgraciadamente tenemos a Jermaine y Jarvis fuera, pero tenemos a Justin de vuelta, a pesar de todo ha sido una buena semana y aunque estamos en una situación, digamos roja, hemos trabajado para conseguir esa primera victoria", concluyó el entrenador.

A pesar de que en ofensiva los Jets recuperarán a Fields, su defensiva se verá disminuida con las bajas del esquinero Jarvis Brownlee y del apoyador Jermaine Johnson, ambos lesionados de un tobillo.

New York Jets y Miami Dolphins marchan en tercero y cuarto lugar, respectivamente, en la división Este de la Conferencia Americana; ambos buscarán el lunes su primer triunfo de la temporada.