Keegan Bradley cita el milagro de Tom Brady para motivar a Estados Unidos

Europa domina la Copa Ryder con una ventaja de 11.5-4.5 para llegar al último día, lo que le deja a 2.5 puntos del título.

"28-3. Estuve en ese Súper Bowl. Lo vi. Vaya cosa más bonita haberlo vivido en persona", dijo Keegan Bradley sin dudar en la rueda de prensa organizada al acabar los partidos del sábado, al ser preguntado sobre cuál era su mensaje para sus jugadores.

Bradley se refirió al Súper Bowl de 2017 en Houston, cuando los Patriots de Brady perdían 28-3 y fueron capaces de triunfar 34-28, en la que fue la mayor remontada en la historia de la gran final de la NFL.

Europa ganó seis de los ocho partidos disputados este sábado y ya acaricia su segunda Copa Ryder seguida.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Lucharon todo el día, es lo que hicieron. Lucharon hasta el final. Estoy orgulloso por la manera en lo que lo hicieron. Europa jugó un golf fenomenal, pero los chicos lucharon. Fue un día duro, pero lucharon", dijo Bradley.

Por su parte, el capitán europeo, Luke Donald, reconoció que no esperaba un dominio tan claro de su equipo.

"No me lo imaginaba. El trabajo no ha terminado, pero estar en Nueva York con tanto apoyo para nuestro equipo es increíble. La resiliencia y la confianza que tienen estos chicos en sus compañeros es realmente increíble", afirmó.