Paula Ostiz: "Tuve un pequeño calambre y quería guardarlo todo para el sprint"

"Al final me ha llegado un pequeño calambre y ya solo quería guardar hasta el sprint. Lo que sea ha sido, he ganado y no me lo creo", resumió su carrera la navarra de Movistar, embargada de "mucha felicidad" porque le saliese la estrategia de carrera de fiarlo todo a su velocidad final.

"Sabía que tenía que guardar hasta el final porque he visto todas las carreras anteriores. Había veces que me costaba un poco en los repechos más duros y sabía que al sprint podía ser rápida", relató la ganadora de la tercera medalla española, la primera de oro, de estos campeonatos.

La navarra, muy emocionada por el oro obtenido, se mostró tremendamente agradecida a su entorno, con el que quiere "disfrutar" el éxito. "Tengo mucha felicidad, quiero disfrutarlo con ellos, con las personas que me rodean", se ilusionó.