Asunción y Río pujan por la sede de los Panamericanos 2031

La Comisión de Evaluación de Panam Sports, liderada por el presidente Neven Ilic y la secretaria general, Jimena Saldaña, viajarán hasta nuestra capital y Río de Janeiro-Niterói para reunirse con las máximas autoridades deportivas de cada ciudad y realizar una visita oficial a las diferentes sedes deportivas que cada país tiene para ofrecer.

La primera visita será desde hoy hasta el miércoles 1 de octubre a Asunción para luego viajar hasta Río de Janeiro – Niterói donde estarán hasta el 3 de octubre.

“Estas visitas oficiales son parte del proceso para la selección de la ciudad que albergará los XXI Juegos Panamericanos de la historia.

El objetivo principal es que la Comisión pueda ver in situ lo que tiene para ofrecer cada país para el deporte panamericano.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tendremos reuniones con las principales autoridades gubernamentales y deportivas y, por supuesto, visitaremos las instalaciones con las que cuenta cada una de las ciudades.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras las visitas, la Comisión presentará un informe en la Asamblea General Extraordinaria a todos los países miembros de nuestra organización, previo a la elección”, señaló la secretaria general de Panam Sports, Jimena Saldaña.