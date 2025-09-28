Azulejos esperan rival divisional y Yanquis y Medias Rojas tendrán un clásico de comodines

Con su triunfo 13-4 ante los Rays de Tampa Bay, los Azulejos, que no quedaban como líderes de su zona desde 2015, esperarán para enfrentar el próximo sábado al ganador de uno de los más tradicionales e históricos clásicos de la MLB.

El duelo entre Yanquis y Medias Rojas se disputará desde este martes al mejor de tres encuentros, teniendo como escenario el Yankees Stadium, ya que el equipo de Nueva York se hizo con el primer comodín y por esto tiene el derecho de ser el dueño de casa ante los de Boston.

En la otra Serie de Comodines de la Liga Americana, los Guardianes de Cleveland, quienes coronaron una remontada histórica hasta el primer lugar de la División Central con un tablazo de oro del venezolano Brayan Rocchio, recibirán en el Progressive Field a los Tigres de Detroit, a quienes arrebataron el liderato divisional para ser locales en este desafío.

El ganador entre Guardianes y Tigres deberá viajar al T-Mobile Park de Seattle para jugar contra los Marineros, quienes conquistaron el Oeste y lograron avanzar de manera directa a la Serie Divisional debido a que acumularon el segundo mejor registro de victorias y derrota de la Liga Americana (90-72).

En la última jornada de la fase regular de las Grandes Ligas, los Rojos de Cincinnati aseguraron su pase a la postemporada con la derrota de los Mets de Nueva York ante los Marlins de Miami, lo que los llevará a Los Ángeles a enfrentar a los Dodgers en la disputa de comodines.

Los vigentes campeones de las Grandes Ligas y los Rojos, quienes estarán en su primera postemporada desde 2020, lucharán al mejor de tres encuentros por el derecho de jugar ante los Filis de Filadelfia en la siguiente etapa de los playoffs de la Liga Nacional, que está pautada para iniciar el sábado en casa de los líderes del Este del viejo circuito.

Por su parte, los Cachorros de Chicago tendrán de visita en el Wrigley Field a los Padres de San Diego, ante quienes tratarán de sacar dos victorias que les asegure mantenerse con vida en estos playoffs.

Tanto Cachorros como Padres buscan la oportunidad de ganar el boleto a la Serie Divisional donde son esperados por los Cerveceros de Milwaukee, quienes tuvieron la mejor marca de la temporada de Grandes Ligas (97-65), lo que les proporciona la ventaja de ser locales en cada una de las etapas de los playoffs de la MLB.

La contienda está planteada y la carrera por el derecho a disputar el título de campeón de la Serie Mundial tiene su punto de partida este martes en la Serie de Comodines de ambos circuitos de la MLB.