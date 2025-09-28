Hipismo: Horizonte fértil

Este lunes se inician las actividades del FEI Américas Jumping Championship “Paraguay 2025”, que se desarrollará en la eficiente pista de geotextil del Club Hípico Paraguayo (CHP) y donde la delegación nacional mira con ansias un horizonte fructífero, con más de 40 atletas, instalados en distintas categorías del torneo.

Las competencias propiamente dichas arrancarán mañana en varios niveles.

En algo que últimamente se ha vuelto costumbre, y ahora en esta hermosa disciplina ecuestre, nuestro país fue escogido para ser la sede de un evento internacional.

El campeonato reúne a amazonas y jinetes de América del Sur, México e Irlanda, siendo los atletas de estos dos últimos países en calidad de invitados a la cita sudamericana.

Este lunes se tendrán las actividades orientadas hacia las inspecciones veterinarias de los animales, el entrenamiento para las distintas categorías y las reuniones técnicas de los equipos de las diversas delegaciones.

Los veterinarios autorizados estarán realizando las inspecciones de 8:00 a 10:00, mientras tanto, ya desde las 9:00 arrancarán las sesiones de entrenamiento con los Children’s B, altura de obstáculos a 105 cm.

Jornada inaugural

Este martes será la jornada inaugural, desde las 8:00, con los Pre Junior 1,25 m, 10:30 Junior 1.35 m, 12:25 U25 1,45 m, 14:20 1A CSI Amateur 1.00 m y 17:00 2A CSI Amateur 1.10 m.

La ceremonia inaugural del campeonato se realizará al finalizar la última prueba del día, desde las 18:00.