Hipismo: Horizonte fértil

Paraguay albergará desde este lunes el Campeonato Sudamericano de Hipismo denominado FEI Américas Jumping Championship en el Club Hípico Paraguayo (CHP), una cita que reúne a los mejores exponentes de la región. La competencia, que se extenderá hasta el domingo 5 de octubre, promete jornadas de alto nivel con la participación de destacados binomios que exhibirán su talento y calidad en la pista de geotextil. El Team Paraguay estará representado por una nutrida delegación de atletas que competirán en varias categorías, con la ilusión de dejar en alto los colores nacionales ante la élite sudamericana.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
28 de septiembre de 2025 - 22:28
La amazona Joaquina Campuzano (15), con su montado Falcón, serán protagonistas en el Sudamericano.
Este lunes se inician las actividades del FEI Américas Jumping Championship “Paraguay 2025”, que se desarrollará en la eficiente pista de geotextil del Club Hípico Paraguayo (CHP) y donde la delegación nacional mira con ansias un horizonte fructífero, con más de 40 atletas, instalados en distintas categorías del torneo.

Las competencias propiamente dichas arrancarán mañana en varios niveles.

En algo que últimamente se ha vuelto costumbre, y ahora en esta hermosa disciplina ecuestre, nuestro país fue escogido para ser la sede de un evento internacional.

El campeonato reúne a amazonas y jinetes de América del Sur, México e Irlanda, siendo los atletas de estos dos últimos países en calidad de invitados a la cita sudamericana.

Thais Chamorro (13) con Aíra competirá en la categoría 1,10 m. en el Sudamericano.
Este lunes se tendrán las actividades orientadas hacia las inspecciones veterinarias de los animales, el entrenamiento para las distintas categorías y las reuniones técnicas de los equipos de las diversas delegaciones.

Los veterinarios autorizados estarán realizando las inspecciones de 8:00 a 10:00, mientras tanto, ya desde las 9:00 arrancarán las sesiones de entrenamiento con los Children’s B, altura de obstáculos a 105 cm.

Jornada inaugural

Este martes será la jornada inaugural, desde las 8:00, con los Pre Junior 1,25 m, 10:30 Junior 1.35 m, 12:25 U25 1,45 m, 14:20 1A CSI Amateur 1.00 m y 17:00 2A CSI Amateur 1.10 m.

La ceremonia inaugural del campeonato se realizará al finalizar la última prueba del día, desde las 18:00.

