Luke Donald: "Fueron las 12 horas más estresantes de mi vida"

"Fueron las 12 horas más estresantes de mi vida. Felicidades a los estadounidenses, a Keegan. Sabía que sería complicado. No pensé que sería tan duro este domingo, lucharon mucho y tienen todo nuestro respeto", afirmó Donald al acabar el torneo.

"Esto significa mucho para mí y el equipo. Llegamos aquí sabiendo que teníamos un desafío complicado. No podría estar más orgulloso de estos chicos por lo que vivieron, por cómo estuvieron juntos, cómo jugaron para hacer historia, cómo jugaron para la gente que vino a verlos", añadió.

Europa llegaba a los partidos individuales del domingo con ventaja 11.5-4.5 y con solo 2.5 puntos por conseguir para ser campeona.

Pero Estados Unidos reaccionó con orgullo y llevó al límite a los europeos, que terminaron sumando los puntos necesarios gracias a Ludvid Aberg, Matt Fitzpatrick, Viktor Hovland y a Shane Lowry, quien conectó el putt decisivo.

