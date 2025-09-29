Cubano Emanuel Ramírez deslumbra en el Nacional de Atletismo

Ramírez se quedó con el primer lugar de la prueba al registrar una distancia de 17.31 metros. El cubano había participado en los Juegos Panamericanos Junior Asu2025 para luego desertar de su delegación y tramitar su radicación en nuestro país.

En una nota con nuestro diario el pasado 27 de agostó comentó que su sueño es representar a Paraguay: “Deseo seguir practicando mi deporte, si es posible representar a Paraguay en competencias internacionales”, comentó en aquella ocasión.

Consultado sobre una eventual nacionalización, Ramírez respondió: “No tengo ningún problema con eso, más bien me gustaría nacionalizarme y representar a Paraguay en eventos internacionales”.

En cuanto a los 100 metros llanos, el olímpico César Almirón (24) fue el más veloz en la pista registrando 10.74 segundos (viento en contra de 1.4ms), Misael Zalazar quedó en segundo lugar con 10.90, pero se adjudicó los 200 metros con 21.71.

En damas la ganadora de los 100 m fue Larissa Báez González con 12.18 (viento en contra de 3.3 ms), delante de la recordwoman y olímpica paraguaya Xenia Noreen Hiebert con 12.26.

En los 100 con vallas femenino la medallista de oro fue Rossmary Paredes con un tiempo de 16.81, la prueba estaba ganando cómoda Ana Paula Argüello, pero tras una caída en una de las últimas vallas la dejó en el tercer lugar. Marcos Ramírez se lució en los 5.000 con 14:27.72.

En 400 m para damas, la juvenil Montserrat Gauto se impuso en 57.16, mientras que Débora Betsabé (Guatemala) lo hizo en 1.500 con 4:43.53.