En el Club Hípico Paraguayo: La fiesta pasa para este miércoles

La inclemencia del tiempo impidió este martes el inicio de las justas ecuestres correspondientes al FEI Américas Jumping Championship, en la pista del Club Hípico Paraguayo (CHP).

Por Guillermo Caballero, ABC Color
30 de septiembre de 2025 - 22:09
Lo que mostraba este martes la pista de geotextil del Club Hípico Paraguayo. Hoy empezarán las justas sudamericanas.
Lo que mostraba este martes la pista de geotextil del Club Hípico Paraguayo. Hoy empezarán las justas sudamericanas.Gentileza

A través de un comunicado oficial, el Comité Organizador del evento ecuestre informó a las delegaciones participantes del evento regional “Paraguay 2025” que la competencia quedaba suspendida para este miércoles, con fecha de inicio a partir de las 15:00.

* Inauguración para el viernes. Asimismo, los organizadores comunicaron que los actos protocolares de inauguración que estaban previstos para el día de ayer, tendrían lugar el viernes, en horario a confirmar.

Programa de hoy

En la mañana del miércoles, entre las 7:00 y las 7:30 se realizará la reinspección veterinaria.

A raíz de la postergación, esta programación contará con mas pruebas. Las amazonas y los jinetes ingresarán a pista para el desarrollo de ocho pruebas.

Las justas arrancarán a las 8:00, con los Pre Junior 1,25 m, 10:00 Junior 1,35 m, 11:25 U25 1,40 m, 12:35 CSI Amateur 1st. 1,00 m y 15:00 2nd 1,10 m, 16:30 CSI Children’s Junior - B 1,05 m y 19:15 Children’s Senior Amateur 1,15 m.

Es importante recordar que de esta verdadera fiesta para el hipismo se encuentran delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, y en calidad de invitados, binomios provenientes de México e Irlanda.

Las competencias ecuestres seguirán hasta el domingo.

El público en general tiene acceso libre y gratuito.

