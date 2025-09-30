En el Club Hípico Paraguayo: La fiesta pasa para este miércoles

A través de un comunicado oficial, el Comité Organizador del evento ecuestre informó a las delegaciones participantes del evento regional “Paraguay 2025” que la competencia quedaba suspendida para este miércoles, con fecha de inicio a partir de las 15:00.
* Inauguración para el viernes. Asimismo, los organizadores comunicaron que los actos protocolares de inauguración que estaban previstos para el día de ayer, tendrían lugar el viernes, en horario a confirmar.
Programa de hoy
En la mañana del miércoles, entre las 7:00 y las 7:30 se realizará la reinspección veterinaria.
A raíz de la postergación, esta programación contará con mas pruebas. Las amazonas y los jinetes ingresarán a pista para el desarrollo de ocho pruebas.
Las justas arrancarán a las 8:00, con los Pre Junior 1,25 m, 10:00 Junior 1,35 m, 11:25 U25 1,40 m, 12:35 CSI Amateur 1st. 1,00 m y 15:00 2nd 1,10 m, 16:30 CSI Children’s Junior - B 1,05 m y 19:15 Children’s Senior Amateur 1,15 m.
Es importante recordar que de esta verdadera fiesta para el hipismo se encuentran delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, y en calidad de invitados, binomios provenientes de México e Irlanda.
Las competencias ecuestres seguirán hasta el domingo.
El público en general tiene acceso libre y gratuito.