Hipismo: Arrancan saltos sudamericanos

Este lunes se iniciaron las actividades ecuestres con las sesiones de entrenamiento de los atletas de distintas categorías, además de controles veterinarios y reuniones de equipos de las delegaciones participantes.

Sin embargo, las competencias se iniciarán hoy, así como la ceremonia de inauguración, a las 18:00, una vez concluidas las pruebas de la jornada hípica.

Estarán representando a sus países amazonas y jinetes provenientes de Sudamérica, así como invitados de otros países del orbe. Los binomios (jinete/caballo) son de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, México e Irlanda.

* Cartelera de hoy. Según el programa oficial, habrá reinspección veterinaria entre las 7:00 y 7:30. Las competencias en la pista de arena de geotextil arrancarán desde las 8:00, con los Pre-Junior 1,20 m. 10:30 Junior 1,35 m, 12:25 U25 1,45 m, 14:20 Amateur 1,00 m y 17:00 Amateur 1,10 m.

Los actos protocolares inaugurales empezarán desde las 18:00.

* Otras jornadas. Las competencias para mañana serán desde las 7:30, incursionando los jinetes en 1,05 m y 1,15 m, luego serán las finales en Pre-Junior 1,30 m y Junior 1,40 m, y saltos en 1,45 m.

El jueves se inician las justas desde las 8:00, con los saltos en 1,10 m, finales Children’s 1,20 m y competencias en 1,00 m y 1,10 m.

El viernes se realizará la segunda inspección veterinaria de 7:00 a 8:00, luego ingresarán los atletas para las finales Pre-Junior 1,30 m y Junior 1,40 m, y saltos en 1,50 m.

El sábado competirán los binomios desde las 8:00 para las finales 1,10 m y 1,20 m, además de saltos en 1,25 m, 1,35 m y 1,45 m.

Finalmente, las pruebas del domingo serán desde las 8:30 en 1,05 m, luego 1,15 m, 1,05 m y 1,15 m.

El acceso al evento ecuestre es libre y gratuito.