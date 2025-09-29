Polideportivo

Hipismo: Arrancan saltos sudamericanos

Este martes, a partir de las 8:00, se romperá el celofán para el inicio de los saltos por el FEI Américas Jumping Championship “Paraguay 2025” que se desarrollará en la pista de geotextil del Club Hípico Paraguayo (CHP), en el barrio San Jorge de Mariano Roque Alonso.

Por ABC Color
29 de septiembre de 2025 - 22:07
Estefanía Pena, con su tordilla Alma, saltarán en 1,10 m. en el Sudamericano.
Estefanía Pena, con su tordilla Alma, saltarán en 1,10 m. en el Sudamericano.

Este lunes se iniciaron las actividades ecuestres con las sesiones de entrenamiento de los atletas de distintas categorías, además de controles veterinarios y reuniones de equipos de las delegaciones participantes.

Sin embargo, las competencias se iniciarán hoy, así como la ceremonia de inauguración, a las 18:00, una vez concluidas las pruebas de la jornada hípica.

Estarán representando a sus países amazonas y jinetes provenientes de Sudamérica, así como invitados de otros países del orbe. Los binomios (jinete/caballo) son de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, México e Irlanda.

* Cartelera de hoy. Según el programa oficial, habrá reinspección veterinaria entre las 7:00 y 7:30. Las competencias en la pista de arena de geotextil arrancarán desde las 8:00, con los Pre-Junior 1,20 m. 10:30 Junior 1,35 m, 12:25 U25 1,45 m, 14:20 Amateur 1,00 m y 17:00 Amateur 1,10 m.

Los actos protocolares inaugurales empezarán desde las 18:00.

Ivan Tagle, el Course Designer, el Delegado Técnico Leopoldo Palacios y el juez FEI Jorge Aros, junto a otras autoridades del Sudamericano.
Ivan Tagle, el Course Designer, el Delegado Técnico Leopoldo Palacios y el juez FEI Jorge Aros, junto a otras autoridades del Sudamericano.

* Otras jornadas. Las competencias para mañana serán desde las 7:30, incursionando los jinetes en 1,05 m y 1,15 m, luego serán las finales en Pre-Junior 1,30 m y Junior 1,40 m, y saltos en 1,45 m.

El jueves se inician las justas desde las 8:00, con los saltos en 1,10 m, finales Children’s 1,20 m y competencias en 1,00 m y 1,10 m.

Parte del equipo de jueces y veterinarios de la competencia.
Parte del equipo de jueces y veterinarios de la competencia.

El viernes se realizará la segunda inspección veterinaria de 7:00 a 8:00, luego ingresarán los atletas para las finales Pre-Junior 1,30 m y Junior 1,40 m, y saltos en 1,50 m.

El sábado competirán los binomios desde las 8:00 para las finales 1,10 m y 1,20 m, además de saltos en 1,25 m, 1,35 m y 1,45 m.

Finalmente, las pruebas del domingo serán desde las 8:30 en 1,05 m, luego 1,15 m, 1,05 m y 1,15 m.

El acceso al evento ecuestre es libre y gratuito.

