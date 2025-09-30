Josh Allen, Jalen Hurts y Patrick Mahomes marcan paso en carrera al MVP hasta la semana 4

Desde 2013 sólo mariscales de campo han sido designados MVP de la temporada, una tendencia que parece se repetirá en este 2025 por lo mostrado en las primeras cuatro semanas de esta campaña por Allen, el ganador más reciente; Hurts, MVP del pasado Super Bowl; y Mahomes, MVP de la temporada en 2018 y 2022.

La consistencia de Josh Allen tiene a sus Bills como el único invicto de la Conferencia Americana en la que son favoritos para llegar al Super Bowl.

Allen suma 964 yardas y siete anotaciones por envío, por sólo una intercepción, por tierra acumula cuatro 'touchdowns'. Tiene un índice de pasador de 109.7 (el máximo es de 158.3), el cuarto mejor de la NFL.

El pasador de Buffalo está a sólo ocho anotaciones de romper la marca de mayor cantidad de anotaciones por tierra para un 'quarterback', récord que pertenece a Cam Newton, leyenda de Panthers, con 75 touchdown en 148 juegos; Allen tiene 68 en 115 partidos.

Comanda la ofensiva de Eagles, único imbatible en la Conferencia Nacional y candidato principal para repetir en el juego por el título de la NFL, con cinco envíos a las diagonales y cuatro anotaciones por acarreo. Es el único 'quarterback' que no ha sido interceptado hasta la semana cuatro.

En esta campaña está a la caza de la marca de más victorias consecutivas para un 'quarterback' que pertenece a Tom Brady con 21 triunfos en fila entre 2003 y 2004; Hurts llegó a 18 con su victoria del domingo pasado ante Tampa Bay Buccaneers.

El radar de candidatos al MVP registró a Patrick Mahomes por la manera en que ha sacado adelante a los Chiefs a pesar de las múltiples lesiones de sus receptores estelares.

El ganador de los Super Bowls LIV, LVII y LVIII se las ha ingeniado para sumar dos touchdowns por tierra, siete por pase y sólo una intercepción a pesar del mediano nivel de su cuerpo de receptores.

El fin de semana pasado, con la victoria 37-20 sobre Baltimore Ravens, Mahomes, de 30 años, tuvo una actuación brillante de cuatro envíos a las diagonales que lo convirtieron en el pasador de menor edad en alcanzar los 250 pases de anotación, lo hizo en 116 juegos.

Allen, Hurts y Mahomes son, hasta ahora, los tres principales candidatos en la carrera al MVP, seguidos de cerca del veterano Matthew Stafford, quien tiene a la ofensiva de Los Angeles Rams como la tercera mejor de la liga.

Un tanto detrás, siempre que su consistencia los acerque a esta elite, aparecen Jared Goff, con el segundo mejor índice de pasador de la liga (113), en los controles de los Detroit Lions, y Justin Herbert, cuarto con más yardas aéreas, al frente de Los Angeles Chargers.