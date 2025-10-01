Browns nombra a Dillon Gabriel quarterback titular para juego en Londres ante Vikings

"Esto no se trata de una sola persona. Joe es el capitán de este equipo y necesitaremos de su liderazgo de ahora en adelante desde el otro lado del campo. Estoy emocionado por Dillon, quien ha manejado todo muy bien desde que fue reclutado", aseveró Kevin Stefanski, entrenador de los Browns.

Gabriel, seleccionado en la tercera ronda del Draft de febrero pasado, le ganó la carrera por el puesto de pasador principal a Shedeur Sanders, hijo de Deion Sanders, leyenda de la NFL, quien también fue reclutado en el mismo Draft, en la quinta ronda.

"Es el momento que uno espera con ilusión como competidor; parte de mi trabajo es estar listo, ser esa esperanza para que todos sigan mejorando, nos unamos y nos impulsemos mutuamente. Estoy muy emocionado por ello, pero también muy concentrado en hacer mi trabajo al máximo nivel", aseveró Gabriel.

En Londres, Dillon se convertirá en el primer novato en la historia de la NFL que tendrá su primera apertura en un partido de temporada regular fuera de territorio estadounidense.

"Será un orgullo. Hay mucha emoción, pero esa emoción implica una concentración extrema. He pasado semanas de preparación y uno siempre sigue enfrentándose con su proceso y la manera cómo va a enfrentarlo", subrayó el joven pasador.

El chico de 24 años reconoció que requerirá de los consejos de Flacco, veterano de 40 años que fue campeón en el Super Bowl XLVII con Baltimore Ravens, quien dijo estar dispuesto a ayudarle.

"Dillon está listo para empezar. Estoy seguro de que está muy emocionado con esta oportunidad. Se nota que se lo toma en serio por la forma en que estudia y su determinación en las salas de reuniones y en cada repetición en el campo de entrenamiento", señaló Flacco.

Shedeur Sanders, quien siempre se ha dicho listo para ser el quarterback principal y no el tercero, tuvo una reacción curiosa en el vestuario de los Browns.

A cada pregunta de los reporteros, Sanders sonrió y gesticuló, como si articulara palabras, pero sin emitir ningún sonido, una acción que repitió a cada una de las preguntas sobre su sentir por la titularidad de Gabriel.

El duelo del próximo domingo será el segundo de temporada regular en la historia para Cleveland Browns fuera de Estados Unidos desde que comenzó la serie de partidos internacionales de la NFL en el 2005.

La presentación internacional del equipo ocurrió el 29 de octubre del 2017, también en Londres, en el partido que perdieron 33-16 ante el mismo rival de este domingo, Minnesota Vikings.