Ucrania y Paraguay se juegan el liderato en la última jornada de un Grupo B aún abierto

En Valparaíso, Panamá y Corea del Sur se enfrentan con la necesidad imperiosa de conseguir la victoria después de lograr sólo un punto en sus dos encuentros anteriores.

El Estadio Nacional acogerá por su parte el Paraguay-Ucrania en el que ambas selecciones se disputarán el liderato del Grupo B tras sumar una victoria y un empate, llegando colíderes empatados a 4 puntos.

La selección de Corea del Sur no cumplió con las expectativas en las dos primeras jornadas, cayendo derrotada en el partido inaugural ante Ucrania y empatando sin goles ante Paraguay, pese a jugar durante toda la segunda mitad con un hombre más.

Los asiáticos se encomiendan a la velocidad de su extremo Byengwook Choi, de los más destacados en ambos encuentros, y a sus delanteros Kim Taewon y Kim Myeongjun para tratar de batir a una selección panameña que se ha mostrado muy fuerte en defensa, aunque algo más carente en ataque.

La selección centroamericana perdió en el tiempo añadido ante Paraguay en la jornada inaugural en un partido en el que quizá mereció rascar un empate, pero el conformismo y las pérdidas de tiempo acabaron pasándole factura, recibiendo un gol en el minuto 94 que cambió por completo el devenir de este grupo.

En la segunda jornada ante Ucrania la jugada les salió bien y lograron empatar, nuevamente con muchas pérdidas de tiempo que provocaron que los europeos no materializaran su dominio en goles.

El más destacado hasta el momento en las filas panameñas ha sido Giovany Herbert, con un gol ante Paraguay y la asistencia del empate contra Ucrania.

Ucrania y Paraguay han sido claramente los dos equipos más fuertes de este Grupo B, aunque llegan a esta jornada final sin tener asegurada ni siquiera su clasificación para octavos después de empatar sus respectivos partidos en la segunda jornada.

Ucrania empató a 1 ante Panamá en un partido muy trabado en el que mostró sus carencias a la hora de resolver los encuentros, algo que también le ocurrió ante Corea del Sur en la primera jornada, pese a acabar llevándose los tres puntos.

Una vez más, Pyshchur será la referencia de ataque en el conjunto ucraniano y Synchuk la mayor amenaza con sus continuas acometidas por banda derecha.

El extremo del CF Montréal ha sido una de las sensaciones en este Grupo B, con grandes actuaciones en ambas jornadas y con dos goles en su haber.

Paraguay por su parte llega con dudas a este encuentro y sin dos de sus grandes figuras: Lucas Guiñazu y Enso González.

Guiñazu no podrá jugar por acumulación de tarjetas amarillas y González, que deslumbró en la primera jornada y estaba haciendo un buen partido ante Corea del Sur, causará baja tras ser expulsado por una acción sin sentido que le costó a su equipo la posible victoria ante los asiáticos.

Paraguay tendrá por tanto que suplir estas sensibles bajas para tratar de batir a una selección ucraniana que es muy seria en defensa y que apenas concede ocasiones claras de gol.