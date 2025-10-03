Almada trabaja para lograr más claridad en últimos metros en el Valladolid

Tras analizar la última derrota ante la Cultural Leonesa, que se añadió a la anterior ante Albacete, ha indicado que "es importante que aparezcan las sociedades para conseguir que el rival se equivoque, y aprovechar la posesión del balón para generar ocasiones de gol".

Pero se siente tranquilo y no ve presión en el vestuario, aunque reconoce que, "cuando no se gana, hay inquietud", ya que lo que se quiere es "brindar satisfacción a los aficionados", lo que tratarán de ofrecer en el próximo encuentro ante el C.D Mirandés.

"Los jugadores siguen entrenando muy bien y estamos por el buen camino. Son situaciones que hay que vivir, superar, y aprender de ellas para que no vuelvan a producirse, y la disposición y actitud de todos es máxima en ese trabajo de corrección y mejora", ha precisado.

Considera que, ante los leoneses, les empujaron "a defender cerca del área", e hicieron "pocas transiciones", pero también es consciente de que "hay que generar más apertura" y concretar ocasiones, "porque eso da más respaldo y confianza", y ahí es donde fallaron.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Seguirá apostando por "tener la posesión de la pelota", porque eso permite "defender y atacar mejor, aunque luego haya otras variantes y no sea definitorio". Los resultados en contra "son fruto de momentos puntuales en los que no se halló definición, pero no genera ninguna duda la necesidad de tener el balón", ha insistido.

No podrá contar, para esta siguiente cita ante los burgaleses, ni con Amath, que estará de baja varias semanas, ni con Maroto, Jaouab y Marcos André. En el caso de Juric, se analizará si puede tener algún minuto de juego, pero nunca como titular, mientras que Chuki ya está mejor, y en breve podrá participar en los partidos.

En cuanto a Lachuer, que sustituyó a Juric en la anterior jornada, cree que "hay que seguir dándole minutos para que encuentre su mejor versión", lo que le confirma en el once inicial ante el Mirandés, en el que tendrá que buscar sustituto a Amath en el extremo.

Es consciente de que los goles en contra recibidos en los dos últimos compromisos se han debido a "fallos individuales", lo que le molesta, "porque son situaciones que se hablan y entrenan", especialmente con los volantes centrales, ya que su pérdida puede terminar en un tanto del contrario.

"Estamos pregonando que se busque más continuidad y no se queden reclamando faltas, pero a veces el subconsciente traiciona, y eso nos ha costado caro", ha añadido.

En cuanto al rival, ha destacado que su fisonomía, con un 5-3-2, les permite a priorizar el orden y hacer transiciones, y que cuenta con buenos futbolistas.

Pero, independientemente de lo que el Mirandés proponga, deben saber enfrentarlo y, al respecto, ha indicado que confía mucho en la inteligencia y raciocinio de los jugadores para que utilicen las herramientas adecuadas en cada momento y poder así volver a dar alegría a sus seguidores.