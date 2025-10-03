Paraguayos en el Panamericano U20 de Atletismo en Bogotá

El programa de los compatriotas está de la siguiente manera: Montserrath Gauto estará en los 400 metros llanos este sábado desde las 11:10 de nuestro país.
Por su parte, Alexander Villalba entrará en acción en la prueba de salto largo también hoy desde las 18:40.
Finalmente, Brahian Fretes competirá en los 110 m con vallas este domingo a las 12:45.
El Campeonato Panamericano U20 será parte con 30 países y más de 200 atletas en competencia.