El colombiano Francisco Mosquera roza el podio en la categoría de 65 kilos

Mosquera, doble campeón del mundo en 2017 y 2022, se quedó a seis kilos de la medalla de bronce en el total olímpico, tras levantar 130 en arrancada y 175 en dos tiempos.

Un peso insuficiente para que Francisco Mosquera, que contabilizó un total de 305 kilos, superase al estadounidense Hampton Morris, el hombre que ya relegó al colombiano a la medalla de plata en los Panamericanos disputados el pasado mes de julio en Cali, que subió al tercer escalón del podio con un total de 311 kilos.

Más lejos quedó el levantador colombiano, de 33 años, del turco Muhammed Ozbek, que se proclamó campeón con un total de 324 kilos, nuevo récord del mundo, y del norcoreano Myong Jin Pak, que se colgó la plata tras contabilizar 315 kilos en el total olímpico.

Una lucha por las medallas de la que Mosquera pareció descolgarse tras concluir en undécima posición la modalidad de arrancada, tras firmar un único intento válido sobre 130 kilos.

Pero el colombiano no había dicho su última palabra, como dejó claro en la modalidad de dos tiempos, en la que se encaramó a las primeras plazas de la clasificación tras levantar sin problemas 170 kilos en su primera tentativa y 175 en la segunda.

Una progresión que el antioqueño vio frenada, tras fallar en su intento de levantar 179 kilos, lo que le relegó a la cuarta plaza en la modalidad de dos tiempos, así como en la del total olímpico.