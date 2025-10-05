17-21. Los Broncos sorprenden y le quitan el invicto a los campeones Eagles

Denver quedó con tres triunfos y dos derrotas y Philadelphia con marca de 4-1.

La defensiva de los Broncos liderada por Nik Bonitto fue determinante en la victoria. Capturaron seis veces a Jalen Hurts.

En el último periodo Denver remontó una desventaja de 17-3; lo hizo con una anotación por tierra de JK Dobbins y una por aire de Evan Engram, que con la conversión los envió al frente 17-18, y remataron con un gol de campo para sella el 17-21.

En otro partido, Dak Prescott destacó con 237 yardas y cuatro envíos a las diagonales en la victoria 22-37 sobre los New York Jets, que siguen sin ganar en la campaña.

Los Cowboys suman dos triunfos, dos derrotas y un empate.

En Houston, C.J. Stroud también brilló con cuatro envíos de anotación en la ofensiva de los Texans que aplastaron 10-44 a los Baltimore Ravens, que no contaron con Lamar Jackson, su pasador principal, lesionado, su relevo Cooper Rush, fue interceptado tres veces.

Los Indianapolis Colts también apabullaron a su rival, derrotaron 40-6 a Las Vegas Raiders, en un duelo en el que Jonathan Taylor logró tres acarreos de anotación.

En otros resultados, los New Orleans Saints superaron 26-14 a los New York Giants, fue su primera victoria de la campaña; y en intenso partido, Carolina Panthers remontó una desventaja de 17 puntos para ganar 27-24.

Más temprano los Vikings ganaron 17-21 sobre Cleveland Browns en partido realizado en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

La actividad de este domingo seguirá más tarde con la visita de los Tennessee a Arizona Cardinals.

Seattle Seahawks chocará con Tampa Bay Buccaneers, dos de los mejores equipos de la Conferencia Nacional; Cincinnati Bengals, sin su estrella Joe Burrow, lesionado, recibirá a Detroit Lions, uno de los favoritos en la Conferencia Nacional; y Los Angeles Chargers jugarán ante Washington Commanders.

Cerrará la actividad de este día la contienda en la que los Buffalo Bills defenderán su invicto contra los New England Patriots.

La semana cinco se inició el jueves anterior con la victoria de San Francisco 49ers 23-26 sobre Los Angeles Rams y terminará el lunes con la visita de Jacksonville Jaguars a Kansas City Chiefs.

- Resultados de la semana cinco de la temporada de la NFL:

05.10: Browns 17-21 Vikings, Colts 40-6 Raiders, Saints 26-14 Giants, Jets 22-37 Cowboys, Eagles 17-21 Broncos, Panthers 27-24 Dolphins, Ravens 10-44 Texans, Cardinals-Titans, Bengals-Lions, Seahawks-Buccaneers, Chargers-Commanders y Bills-Patriots.