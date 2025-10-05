17-21. Los Vikings vencen a los Browns en Londres

Los Vikings se convirtieron en el primer equipo en la historia de la NFL que juega partidos consecutivos en una temporada fuera de Estados Unidos en diferentes ciudades. La semana pasada perdió ante Steelers en el Croke Park de Dublín.

Minnesota tiene tres triunfos y dos derrotas en el segundo puesto del Norte de la Conferencia Nacional. Los Browns, con marca de 1-4, siguen en el fondo del Norte de la Conferencia Americana.

Carson Wentz guió a la victoria a Vikings con 236 yardas y un pase de anotación.

Con los Browns, el novato Dillon Gabriel tuvo una destacada actuación, a pesar del tropiezo, pasó para 190 yardas y dos touchdowns.

Cleveland tomó ventaja en la primera mitad 10-7 con un envío a las diagonales hacia Harold Fannin Jr., y con 'field goal' de 31 yardas de Andre Szmyt; Vikings anotó con una jugada de engaño que culminó con pase de touchdown de Cam Akers para Josh Oliver.

En el tercer cuarto Minnesota dio la vuelta 10-14 con acarreo de Jordan Mason. Cleveland contestó con envío a las diagonales que atrapó David Njoku para retomar el mando 17-14.

Minnesota remontó en el último periodo, a 25 segundos del final, con un pase de Wentz hacia Jordan Addison para triunfar 17-21.

El Browns-Vikings fue el primero de tres partidos de la NFL que se jugarán en Londres en esta campaña, el segundo será en este mismo escenario entre Jets y Broncos el próximo domingo. El último lo jugarán Jaguars-Rams en el estadio de Wembley el 19 de octubre.

El espectáculo de medio tiempo de este partido estuvo protagonizado por la cantante británica Raye, que interpretó el tema 'Where is my husband!'.

La actividad dominical continuará más tarde con la visita de New York Jets que buscarán su primera victoria contra Dallas Cowboys.

También destaca el duelo en el que los campeones Philadelphia Eagles intentarán mantenerse sin derrota contra Denver Broncos, misma situación de los Buffalo Bills, que tratarán de sostener su invicto ante los New England Patriots.

La semana cinco arrancó el jueves pasado con el triunfo de los San Francisco 49ers 23-26 ante Los Angeles Rams y concluirá el lunes con la visita de los Jacksonville Jaguars a los Kansas City Chiefs.

Resultados de la semana cinco de la temporada de la NFL:

- Domingo 5 de octubre: Browns 17-21 Vikings, Colts-Raiders, Saints-Giants, Jets-Cowboys, Eagles-Broncos, Panthers-Dolphins, Ravens-Texans, Cardinals-Titans, Seahawks-Buccaneers, Bengals-Lions, Chargers-Commanders y Bills-Patriots.