Polideportivo

El francés Delbove se impone en el Tour de Langkawi; con el español Tercero, sexto

Redacción deportes, 5 oct (EFE).- El francés Joris Delbove (Total Energies) se impuso en el Tour de Langkawi que finalizó este domingo en Malasia, en un prueba en la que el español Fernando Tercero (Polti Visit Malta) terminó en la sexta plaza de la general a 0.14 del primero.

Por EFE
05 de octubre de 2025 - 08:30
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2356

En la etapa de este domingo se impuso el neozelandés Aaron Gate (Astana) por delante del lituano Aivanas Mikutis (Tudor) y del español Nil Gimeno (Kern Pharma).

En la general, el noruego Anders Johannessen (Uno X Mobility) escoltó a Delbove en el podio final junto al suizo Yannis Voisard (Tudor) a 0:03 y 0:06, respectivamente, del francés de Total Energies.

La cuarta plaza fue para el kazajo Nikolas Vinokurov (Astana) a 0:11 de Delbove.

Los españoles José Manuel Díaz (Burgos Burpellet BH) y Jorge Gutiérrez (Kern Pharma) finalizaron en la octava y décima posición de la general a 0:14 del galo del Total Energies.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado