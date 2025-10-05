El francés Delbove se impone en el Tour de Langkawi; con el español Tercero, sexto

En la etapa de este domingo se impuso el neozelandés Aaron Gate (Astana) por delante del lituano Aivanas Mikutis (Tudor) y del español Nil Gimeno (Kern Pharma).
En la general, el noruego Anders Johannessen (Uno X Mobility) escoltó a Delbove en el podio final junto al suizo Yannis Voisard (Tudor) a 0:03 y 0:06, respectivamente, del francés de Total Energies.
La cuarta plaza fue para el kazajo Nikolas Vinokurov (Astana) a 0:11 de Delbove.
Los españoles José Manuel Díaz (Burgos Burpellet BH) y Jorge Gutiérrez (Kern Pharma) finalizaron en la octava y décima posición de la general a 0:14 del galo del Total Energies.
