El francés Delbove se impone en el Tour de Langkawi; con el español Tercero, sexto

Redacción deportes, 5 oct (EFE).- El francés Joris Delbove (Total Energies) se impuso en el Tour de Langkawi que finalizó este domingo en Malasia, en un prueba en la que el español Fernando Tercero (Polti Visit Malta) terminó en la sexta plaza de la general a 0.14 del primero.