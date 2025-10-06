El Ayuntamiento ve a Madrid "más que preparada" para celebrar unos Juegos Olímpicos

Así lo ha trasladado durante la presentación del Día del Deporte Olímpico que ha tenido lugar este lunes en el salón de actos del Palacio de Cibeles.

Una iniciativa municipal que tendrá lugar el próximo sábado, en el Parque de El Retiro de Madrid, y en la que los madrileños podrán disfrutar, gratuitamente, de una treintena de espacios dedicados a diferentes disciplinas olímpicas y en la que deportistas como Carolina Martín, María Pérez o David Cal, entre otros, estarán presentes firmando autógrafos.

Al ser preguntada por los periodistas sobre de si la ciudad cuenta con espacios que se puedan dedicar a una hipotética villa olímpica, Rivera de la Cruz ha confirmado que Madrid está "más que preparada" para celebrar unos Juegos Olímpicos "cuando llegue el momento"

"Toda la actividad que se ha desplegado tanto en lo que se refiere al deporte de élite de alta competición, como el deporte base en lleva a que Madrid es una ciudad perfecta para acoger unos Juegos", ha añadido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"¿Cuándo? Cuando llegue el momento, cuando se quiera trabajar. Creo que los ciudadanos de Madrid están más que deseando vivir esos Juegos - Madrid se merece esos Juegos- pero cuando eso llegue buscaremos el mejor espacio para hacerlo bien", ha agregado.

Interpelada sobre qué hace falta para que Madrid se presente como candidata, la delegada ha señalado que esto es "una cuestión de ciudad y de proyecto muy importante" y que, en el momento en el que se decida empezar a trabajar, harán falta "muchísimas cosas".

"Habrá que trabajar mucho dentro y fuera del Ayuntamiento y, cuando llegue el momento, por supuesto que lo haremos saber. Creo de verdad que cuando llegue el instante de iniciar otra carrera olímpica será con rigor y será con garantías de éxito", ha afirmado.

En esta línea, sobre si el Ayuntamiento está tomando acciones de manera activa para presentar esa candidatura, Rivera de la Cruz ha manifestado que esto es un "trabajo continuo" y que siempre se está estudiando qué es lo que falta y qué es lo que se necesita.

"No olvidemos que ha habido tres candidaturas y las experiencias estas candidaturas, evidentemente, se van a aplicar y se va a aprovechar cuando llegue esa cuarta, que espero que llegue algún día", ha finalizado.

En otro orden de cosas, preguntada por los estudios del Ayuntamiento de Madrid para conocer cómo ha afectado a la reputación de la ciudad lo sucedido en La Vuelta Ciclista a España, la delegada ha dicho que esa medición se puede hacer "desde el puro sentido común".

"Fue un acto de sabotaje, fue un acto bien preparado y mal dirigido. Fue un ataque a la línea de flotación de una prueba que es tremendamente importante, no para Madrid, sino para toda España, pero también creo que fue un caso muy concreto y muy aislado". ha sentenciado.

"Creo que si la Delegación del Gobierno hubiera querido, los incidentes no se hubieran producido. Espero que la conducta permisiva que tuvo la Delegación ese día no se repita en otros acontecimientos", ha señalado.