Jimena Lugo, histórico avance en el ajedrez nacional

Con este logro, Jimena se convierte en la jugadora paraguaya más joven en obtener dicho título, un nuevo hito para el ajedrez nacional.

Formada desde los 4 años en la Academia de Ajedrez Bobby Fischer, bajo la dirección de la WIM Gabriela Vargas Talavera, Lugo ha mostrado una constante evolución y dedicación al deporte ciencia.

Su reciente logro no solo refleja su talento, sino también el trabajo sostenido del semillero que impulsa la academia, la “Cuna de Maestros”.

Con esta conquista, Jimena supera el récord de Fiorella Mayeregger, también egresada de la misma institución, quien había alcanzado el título de WCM a los 15 años.

El ajedrez paraguayo celebra así la irrupción de una nueva generación que promete seguir haciendo historia en los tableros nacionales e internacionales.