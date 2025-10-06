Polideportivo

Jimena Lugo, histórico avance en el ajedrez nacional

La joven ajedrecista Jimena Lugo (13 años) alcanzó este domingo los 1.800 puntos de ELO FIDE, marca que le permite reclamar oficialmente el título de Woman Candidate Master (WCM).

06 de octubre de 2025 - 16:24
La paraguaya Sofía Jimena Lugo Martínez (8/5/2012) alcanzó los 1.800 puntos de ELO FIDE, marca que le permite reclamar oficialmente el título de Woman Candidate Master (WCM).
Con este logro, Jimena se convierte en la jugadora paraguaya más joven en obtener dicho título, un nuevo hito para el ajedrez nacional.

Formada desde los 4 años en la Academia de Ajedrez Bobby Fischer, bajo la dirección de la WIM Gabriela Vargas Talavera, Lugo ha mostrado una constante evolución y dedicación al deporte ciencia.

Jime Lugo a los cuatro años de edad en la academia.
Jime Lugo a los cuatro años de edad en la academia.

Su reciente logro no solo refleja su talento, sino también el trabajo sostenido del semillero que impulsa la academia, la “Cuna de Maestros”.

Con esta conquista, Jimena supera el récord de Fiorella Mayeregger, también egresada de la misma institución, quien había alcanzado el título de WCM a los 15 años.

El ajedrez paraguayo celebra así la irrupción de una nueva generación que promete seguir haciendo historia en los tableros nacionales e internacionales.

