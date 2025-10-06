Lewis Moody, excapitán de Inglaterra, anuncia que padece ELA

Moody, de 47 años, jugó 71 partidos con Inglaterra y formó parte de la selección que ganó el Mundial en 2023, además de conquistar varios títulos nacionales e internacionales con el Leicester.

Dos semanas después de recibir el diagnóstico de que padece ELA, el exjugador, acompañado de su esposa, habló en la BBC y señaló que "ahora mismo está la sensación de mirar al futuro a la cara y no querer procesarlo".

"No es que no entienda lo que va a pasar. Lo entendemos, pero hay un absoluto rechazo a mirar al futuro ahora mismo. Te diagnostican ELA y te afecta mucho, pero es muy raro porque no sientes que nada vaya mal", dijo.

"No me siento enfermo, no me encuentro mal. Mis síntomas son muy menores. Tengo un poco de desgaste muscular en la mano y el hombro, pero aún soy capaz de hacer todo y espero que eso continúe todo el tiempo posible", agregó.

Moody explicó que acudió al médico cuando notó cierta debilidad muscular en un hombro.

Según la asociación para la lucha contra la ELA de Reino Unido, esta enfermedad provoca la muerte en un tercio de los pacientes en un año y de más de la mitad en un periodo de dos años.

"Lo más difícil que he tenido que hacer es decírselo a mis hijos", aseguró Moody, que tiene dos, de 15 y 17 años. "Fue descorazonador. Nos sentamos en el sofá llorando, Ethan y Dylan abrazándose, y entonces el perro saltó con nosotros y nos lamió las lágrimas", relató.