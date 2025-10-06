Un grand slam de Guerrero Jr. deja a los Yanquis contra la pared

Los también dominicanos Jorge Polanco y Julio Rodríguez tuvieron el protagonismo en el triunfo de los Marineros de Seattle, en la segunda fecha de las Series Divisionales que se disputan al mejor de cinco encuentros.

Vladimir Guerrero Jr. disparó un grand slam, Daulton Varsho conectó dos cuadrangulares y el novato Trey Yesavage montó un espectáculo de picheo para que los Azulejos volvieran a destrozar a los Yanquis y se colocaran a un triunfo de conquistar la Serie Divisional de la Liga Americana.

Guerrero Jr. detonó su bate ante una recta del relevista Will Warren en la cuarta entrada, enviando la pelota a las graderías del jardín izquierdo del Rogers Centre de Toronto, con tres compañeros en los senderos para acreditarse el primer grand slam en una postemporada en la historia de los Azulejos, en un encuentro en el que terminó con cuatro remolcadas y dos anotadas.

Yesavage (1-0), de 22 años, ponchó a 11 yanquis y dejó el partido después de 5.1 entradas en las que no permitió imparables ni otorgó bases por bolas en su debut en la postemporada.

Además de los tablazos de Guerrero y Varsho, los Azulejos contaron con jonrones de George Springer y Ernie Clement, así como con anotada y remolcada del mexicano Alejandro Kirk.

Cody Bellinger pegó un jonrón y remolcó tres vueltas, y Aaron Judge anotó dos veces y empujó una carrera, mientras Max Fried (0-1) fue atacado con siete anotaciones en tres entradas y cargó con la derrota por los Yanquis.

La serie se mueve al Yankee Stadium de Nueva York, donde el martes los Yanquis (0-2) tratarán de evitar que los Azulejos completen la barrida.

El dominicano Jorge Polanco conectó dos jonrones y su compatriota Julio Rodríguez pegó el indiscutible productor de la carrera del desempate y los Marineros igualaron a una victoria su duelo en la Serie Divisional de la Liga Americana al vencer a los Tigres.

Polanco castigó a Tarik Skubal, favorito para repetir el premio Cy Yung, con vuelacercas en la cuarta y sexta entrada, logrando el primer partido de su carrera en postemporada de dos jonrones.

Los Tigres igualaron las acciones en la parte alta del octavo, cuando Spencer Torkelson conectó un doble de dos carreras, pero en la parte baja de ese mismo episodio Cal Raleigh y Rodríguez se combinaron para pegar dobles consecutivos que le devolvieron la delantera a los Marineros.

El dominicano Luis Castillo inició por el conjunto de Seattle, para quienes lanzó 4.2 entradas en blanco, dando paso al cuerpo de relevo, cuya labor la completó el mexicano Andrés Muñoz (1), quien retiró el noveno capítulo sin permitir libertades y se acreditó el salvamento.

Skubal volvió a tener una presentación de calidad, al recorrer siete episodios de dos carreras y nueve ponches.

Con la serie emparejada a un triunfo por bando, el tercer y el cuarto enfrentamientos se escenificarán en el Comerica Park de Detroit, sede de los Tigres, desde el próximo martes.