“De las mejores sensaciones de mi carrera”: Marcelo Aguirre tras vencer al campeón olímpico

Marcelo Aguirre superó al chino Fan Zhendong, campeón olímpico y ex número uno del tenis de mesa, en la quinta fecha de la Bundesliga. El paraguayo ganó uno de los tres puntos del triunfo 3-2 del SV Werder Bremen sobre 1. FC Saarbrücken-TT.

Por Darío Ibarra
06 de octubre de 2025 - 17:08
El paraguayo Marcelo Aguirre, mesatenista del SV Werder Bremen, celebra la victoria sobre el chino Fan Zhendong por la quinta fecha de la Bundesliga de Tenis de mesa de Alemania.
SV Werder Bremen derrotó 3-2 al 1. FC Saarbrücken-TT por la quinta fecha de la Bundesliga de Tenis de mesa de Alemania. El sorpresivo triunfo en el Pabellón Klaus-Dieter Fischer fue con un histórico punto paraguayo: Marcelo Aguirre derrotó por 3-1, con parciales 12-10, 6-11, 11-6 y 11-6, al chino Fan Zhendong, vigente campeón olímpico y ex número uno de la disciplina.

“Es una de las mejores sensaciones de mi carrera”, expresó Aguirre, quien jugó por primera vez en la temporada. “Estoy muy contento de haber conseguido este importante punto para nuestro equipo”, añadió el guaraní a Dyn Tischtennis después de finalizar el partido frente al medallista de oro en Tokyo 2020 (Equipo) y París 2024 (Individual y Equipo).

“Marcelo Aguirre se ganó esta oportunidad”

A pesar de no competir aún en el certamen, Aguirre fue elegido por el entrenador del equipo sobre Irvin Bertrand, quien disputo el decisivo punto en dobles en pareja con Kirill Gerassimenko. “Marcelo se ganó esta oportunidad con buen trabajo y buen entrenamiento”, aseguró Cristian Tamas. “Confirmó de forma impresionante nuestra confianza”, finalizó.

