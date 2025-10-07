Cerveceros y Dodgers, a un triunfo de avanzar a la Serie de Campeonato

Jackson Chourio pegó un jonrón de tres carreras y su compatriota William Contreras desapareció la pelota del parque y anotó dos veces para que los Cerveceros vencieran a los Cachorros y se acercaran a un triunfo de la conquista de la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Los Cachorros tomaron la delantera en la primera entrada por jonrón de tres anotaciones del japonés Seiya Suzuki, pero la respuesta de los Cerveceros llegó en el cierre de ese mismo primer acto con un cuadrangular de tres carreras de Andrew Vaughn.

Los Cerveceros se fueron delante en el tercer episodio cuando Contreras desapareció la pelota del parque sin nadie en las bases, y Chourio, quien por molestias en la corva derecha estuvo en dudas hasta antes de iniciar el juego, fletó su tablazo de tres carreras en la cuarta entrada, que marcó la ventaja definitiva para los Cerveceros.

Jacob Misiorowski (1-0) tiró tres capítulos en blanco, con cuatro ponches, para llevarse la victoria por los Cerveceros, quienes contaron con una entrada de tres ponches del dominicano Abner Uribe para terminar el partido.

Los Cerveceros (2-0) cumplieron con sus dos juegos en el American Family Field ante los Cachorros (0-2) y ahora intentarán terminar con este duelo en el Wrigley Field de Chicago el próximo miércoles, en el tercer partido de la serie que se disputa al mejor de cinco juegos.

Blake Snell tuvo una dominante salida, el puertorriqueño Kiké Hernández anotó e impulsó una carrera y los Dodgers resistieron la reacción de los Filis en el último episodio para colocarse a una victoria de conquistar la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Snell (2-0) mantuvo un duelo de picheo con el peruano Jesús Luzardo (0-1), en el cual completó seis entradas de apenas un imparable y ponchó a nueve bateadores.

Por su parte, Luzardo (0-1) mostró la calidad de sus lanzamientos y llegó a retirar a 17 bateadores de manera consecutiva, en camino a una labor de seis episodios de dos carreras y cinco ponches, cargando con la derrota.

El puertorriqueño Hernández se encargó de encender la ofensiva de los Dodgers en el séptimo acto, cuando con uno fuera y hombres en las esquinas, conectó un batazo dentro del cuadro que tomó el torpedero Trea Turner, quien lanzó al plato, pero no pudo retirar al dominicano Teoscar Hernández, quien anotó la primera vuelta de un rally de cuatro anotaciones de los Dodgers en ese séptimo acto.

Will Smith produjo dos carreras y el japonés Shohei Ohtani impulsó una anotación en el ataque que definió el triunfo de los Dodgers.

Los Filis, que anotaron una carrera en el octavo, amenazaron con igualar el marcador en la novena entrada cuando el cubano Nick Castellanos conectó un doble de dos anotaciones y se colocó en posición anotadora sin outs, pero los relevistas Alex Vesia y el japonés Roki Sasaki (2) se las arreglaron para completar las acciones sin permitir más carreras.

Los Dodgers (2-0) consiguieron la victoria en los dos partidos celebrados en el Citizens Bank Park de Filadelfia y ahora se marchan al Dodger Stadium, donde el miércoles intentarán ponerle punto final a la serie.