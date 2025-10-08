Artes marciales: Atletas buscan apoyo

Los atletas representarán a nuestro país en el evento internacional y se encuentran muy bien preparados para llegar a los objetivos en combates de Tong il Moo Do y Kickboxing.
Los combatientes son alumnos de los maestros Carlos Germán Núñez y Viviana Moreyra. El maestro Núñez (24 años) encabeza a la vez el lote de competidores, seguido por Juan Andrés Fuentes (18), Débora Vera (22) y Ailin Valiente (21).
* Rifa solidaria. El más joven del equipo, Juan Andrés, realiza este sábado una rifa para conseguir los medios y participar del torneo.
Los más altruistas se pueden comunicar con él al 0991-4263790.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El karateca agradeció a sus “padres por ser mis pilares para seguir dando lo mejor en este deporte, para clasificar y traer el título en mi categoría”.