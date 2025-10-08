El ganador de la pasada Vendée Globe revela que disputó la prueba con un tumor gástrico

En el libro 'La fuerza del destino', que llegará a las librerías francesas este jueves, Dalin repasa cómo vivió la experiencia que duró 64 días, 19 horas, 22 minutos y 49 segundos, un récord de la prestigiosa regata que cumplía su décima edición.

"Tomaba un comprimido a una hora fija todos los días (...) Eso me provocaba ciertos efectos secundarios: fatiga, tirones y un tránsito intestinal algo acelerado", afirmó el navegador, que también es ingeniero naval, al vespertino Le Monde.

Dalin, que ahora tiene 41 años, supo que tenía el tumor hace dos, cuando se sometió a exámenes por unos recurrentes dolores estomacales que le habían llevado a perder peso.

Pese a todo, se lanzó a competir en ciertas regatas clasificatorias para la Vendée Globe, cuando los médicos le dijeron que antes de la operación para extirparlo era necesario un tratamiento inmunoterapéutico para reducir el tamaño del tumor.

Los buenos resultados obtenidos le permitieron clasificarse para la disputa de la exigente vuelta al mundo, al tiempo que le convencieron de que la navegación era compatible con el tratamiento.

Tras atravesar victorioso la línea de llegada situada frente a la localidad atlántica francesa de Sables d'Olone el 14 de enero a bordo de su monocasco de 18 metros 'Macif-Santé-Prévoyence', Dalin pronunció unas misteriosas palabras: "Viajé con un intruso a bordo".

Ahora, revela el sentido de aquellas palabras, un tumor que le extirparon finalmente en febrero.