Rahm se desfonda y se despide de la victoria en Madrid: “He cometido errores estúpidos”

Con el público volcado con él en el Club de Campo Villa de Madrid y jaleándole a cada golpe “¡Vamos, Jon!”, Rahm firmó una tarjeta de 71 golpes, por lo que quedó en un total de -4, muy alejado de la cabeza.

“Ganar, malamente. A ver si puedo terminar con unos buenos 18 hoyos y acercarme al top diez. El apoyo ha sido incondicional. Una pena que no salgan las cosas. Es muy divertido cuando va bien, pero es casi más doloroso cuando las cosas no van bien”, comentó a los periodistas al término de la tercera ronda.

Preguntado cuál es su objetivo ahora que el triunfo ya no es factible, el jugador vasco respondió: “A ver si puedo jugar 18 hoyos sin cometer errores estúpidos, que es lo que he hecho toda la semana. Intentar jugar 18 hoyos sólidos y bien, que es mucho pedir porque el campo está muy difícil”.

‘El León de Barrika’ empezó el recorrido a cinco golpes de la cabeza, en manos del inglés Marco Penge, y con la sensación de poder acercarse más en su afán de pujar por la victoria final.

Arrancó con un ‘bogey’ en el primer agujero, pero se sacudió el mal inicio con un ‘eagle’ en el cuarto y tres ‘birdies’ consecutivos del sexto al octavo, con algún pateo espectacular, que lo encumbraron a la zona alta y alimentaron sus expectativas.

Pero cuando más alto estaba, el ‘bogey’ del hoyo 5, en el que empleó una bola provisional por sacarla de la cuerda en la salida, y su primer doble ‘bogey’ del torneo en el 11, cuyo enfado constató con una patada a la bolsa, enterraron sus opciones.

Rahm achacó algunos de los fallos a que el campo estaba “complicado”. “Está duro. Los ‘greens’ muy duros, los ‘antegreens’ también. Son ‘greens’ pequeños. Es difícil, aunque si lo haces bien te das muchísimoas opciones”, apuntó.

A su juicio, aún se nota el impacto que tuvo en el campo la borrasca Filomena en enero de 2021, que causó graves daños en el terreno.

“Desde entonces le ha costado. De una tormenta tan dura aún se está recuperando. Es mu fácil de decir que hay que mejorar, pero es muy difícil cuando hay una tormenta tan dura”, argumentó el golfista vizcaíno.

Antes de atender a los medios, Rahm dejó una imagen entrañable al abrazar a su hijo mayor, Kepa, de cuatro años, que le esperaba al terminar la ronda en el hoyo 18.