Adam Yates sigue de dulce en Italia y se lleva el Trofeo Tessile & Moda

Redacción deportes, 12 oct (EFE).- El británico Adam Yates, del equipo UAE Team Emirates-XRG, venció este domingo en el primer Trofeo Tessile & Moda, prueba italiana que toma el relevo del antiguo Trofeo Baracchi, sólo una semana después de conseguir también la Coppa Agostoni, en un octubre de éxito en suelo italiano.