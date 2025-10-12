Adam Yates sigue de dulce en Italia y se lleva el Trofeo Tessile & Moda

Yates paró el tiempo en 3:58:48 en la carrera de este domingo, de 170,9 kilómetros, comprendida entre las localidades italianas de Valdengo y Oropa. De esta forma, el británico consigue la trigésima segunda victoria de su carrera, en un 2025 en el que también ha ganado el Tour de Omán, el pasado febrero, y la ya mencionada Coppa Agostoni, hace sólo siete días.
Yates fue el más rápido en el esprint final y acabó en lo más alto del podio, acompañado por el francés Mathys Rondel, del Tudor Pro Cycling Team, y del australiano Jay Vine, también del UAE Team Emirates-XRG, segundo y tercero a 11 y 35 segundos, respectivamente.
Así, Yates consigue la primera victoria de este Trofeo Tessile & Moda y suma el triunfo número 94 del UAE Team Emirates-XRG en este 2025.
Por su parte, el guatemalteco Sergio Chumil, del Burgos Burpellet BH, rozó las medallas y terminó en un gran quinto puesto a 34 segundos del líder, mientras que, su compañero de equipo, el español Hugo de la Calle, finalizó noveno a 1:12.
