Adam Yates sigue de dulce en Italia y se lleva el Trofeo Tessile & Moda

Redacción deportes, 12 oct (EFE).- El británico Adam Yates, del equipo UAE Team Emirates-XRG, venció este domingo en el primer Trofeo Tessile & Moda, prueba italiana que toma el relevo del antiguo Trofeo Baracchi, sólo una semana después de conseguir también la Coppa Agostoni, en un octubre de éxito en suelo italiano.

12 de octubre de 2025 - 10:20
Yates paró el tiempo en 3:58:48 en la carrera de este domingo, de 170,9 kilómetros, comprendida entre las localidades italianas de Valdengo y Oropa. De esta forma, el británico consigue la trigésima segunda victoria de su carrera, en un 2025 en el que también ha ganado el Tour de Omán, el pasado febrero, y la ya mencionada Coppa Agostoni, hace sólo siete días.

Yates fue el más rápido en el esprint final y acabó en lo más alto del podio, acompañado por el francés Mathys Rondel, del Tudor Pro Cycling Team, y del australiano Jay Vine, también del UAE Team Emirates-XRG, segundo y tercero a 11 y 35 segundos, respectivamente.

Así, Yates consigue la primera victoria de este Trofeo Tessile & Moda y suma el triunfo número 94 del UAE Team Emirates-XRG en este 2025.

Por su parte, el guatemalteco Sergio Chumil, del Burgos Burpellet BH, rozó las medallas y terminó en un gran quinto puesto a 34 segundos del líder, mientras que, su compañero de equipo, el español Hugo de la Calle, finalizó noveno a 1:12.

