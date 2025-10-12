Diego Botín y Florian Trittel sellan su primer título de campeones del mundo de 49er

Tras proclamarse campeones de la fase regular con 71 puntos, el tándem Botín y Trittel habían asegurado la medalla de plata, pero debían imponerse en la carrera por las medallas, esta vez entre cuatro barcos, para sellar el primer oro de su carrera en los mundiales.

El cambio de formato propuesto por World Sailing dejaba atrás la habitual carrera por las medallas entre las diez mejores embarcaciones con puntuación doble por una muerte súbita por el oro en una regata entre las cuatro mejores puntuaciones de la fase regular.

Así las cosas, Botín y Trittel salían a navegar en las aguas italianas con la oposición de los neerlandeses Bart Lambriex y Floris van de Werken, los daneses Jonas Warrer y Mathias Sletten y los británicos James Grummett y Rhos Hawes.

Los españoles dominaron la carrera a cuatro con autoridad desde la salida e impusieron su estilo de navegación certero y sosegado para poner tierra de por medio y finalizar la regata con cierta distancia sobre los neerlandeses y los daneses.

Con este título mundial, Botín y Trittel rompen su maleficio en las Series Mundiales y sellan la triple corona con su Campeonato de Europa de 2024 y su oro en los Juegos Olímpicos de París de 2024, además de su título en el SailGP con España en 2024.