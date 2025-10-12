Paula Barceló y María Cantero consiguen el título mundial en 49er FX

Tras quince carreras, las españolas Barceló y Cantero habían asegurado el bronce y accedieron a la final a cuatro después de concluir segundas de la fase regular con 83 puntos, a las espaldas del tándem Bobeck-Berntsson, que finalizaron los Mundiales con la plata.

En la lucha por la victoria también estaban las canadienses Georgia y Antonia Lewin-LaFrance, que sellaron el bronce, y las británicas Freya Black-Saskia Tidey.

Con el nuevo formato propuesto por World Sailing, a Cantero (Real Club Náutico de Gran Canaria) y Barceló (CN Arenal) solo les valía la victoria en la regata por el oro, ya que para el triunfo se borraba toda la clasificación general, y las españolas dominaron la regata desde el principio con autoridad.

La pareja Paula Barceló-María Cantero conquista su primer gran título en las Series Mundiales de Cagliari en la que es su primera competición juntas en la modalidad 49er FX, que será olímpica en Los Ángeles 2028.

Minutos después de llevar su nombre a la cima mundial, la grancanaria María Cantero declaró a los medios oficiales del Mundial que ha sido "una batalla muy sufrida hasta el final" en la que también disfrutaron de una regata en la que las cuatro embarcaciones navegaron "muy bien".

La balear Paula Barceló aseguró que todavía seguían "en shock" por el oro, pero resaltó que fueron capaces de estar en la lucha toda la semana y de navegar bien en "todas las condiciones que enfrentamos".