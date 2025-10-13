Brian Branch es suspendido un juego por golpear a jugador de Chiefs

"Su acto agresivo, ajeno al fútbol americano, fue totalmente injustificado, representó un grave riesgo de lesión y violó claramente los estándares de conducta y deportividad que se esperan de los jugadores de la NFL. Su conducta reflejó una mala imagen para la NFL y no tiene cabida en nuestro deporte", afirmó Jon Runyan, vicepresidente de operaciones de la NFL.

Branch desató una pelea al final de la victoria de los Chiefs por 30-17 sobre Lions, cuando los equipos se encontraron en el centro del campo, Brian tomó de la máscara a Smith-Schuster y lo tiró al sueño para luego tirarle un par de golpes, lo que desencadenó una pelea con varios jugadores involucrados.

"Quiero mucho a Brian Branch, pero lo que hizo es inexcusable y no lo aceptaremos aquí. No es lo que hacemos, no es lo que somos. Me disculpé con el entrenador Andy Reid, con los Chiefs y con Schuster. Eso no está bien. Eso no es lo que hacemos aquí", subrayó Dan Campbell, entrenador de los Lions posterior al juego.

Brian Branch, quien es originario de Fayetteville, Georgia, reconoció su error, aunque se quejó de lo que consideró constantes ayudas de los árbitros hacia los Chiefs.

"Cometí una auténtica inocencia, pero estoy harto de que varios hagan cosas entre jugadas y los árbitros no se den cuenta. Sólo intentan intimidarme. Sé que no debí haberlo hecho, fue una inocencia de mi parte", señaló Branch.

El jugador se perderá el partido de la semana siete en el que Detroit recibirá a los Tampa Bay Packers el próximo lunes.

No es la primera vez que Branch, quien llegó a Lions seleccionado en la segunda ronda del Draft del 2023, tiene problemas con su conducta dentro del campo.

Hasta la semana seis de esta temporada el jugador de 23 años acumula multas por 34.784 dólares, una por conducta antideportiva y dos por rudeza innecesaria.

En 2024 acumuló 7 multas que le costaron unos 40.000 dólares.