Bulgaria hace trabajo psicológico para superar el 1-6 ante Turquía y dar todo ante España

En rueda de prensa, el seleccionador búlgaro reconoció que, después de ese choque contra Turquía, en el que considera que no merecieron una derrota tan abultada, ha hablado mucho con los jugadores para que ese resultado no les afecte ante España.

"Sabemos dónde estamos como selección y estamos trabajando al máximo para que todos den lo mejor de sí mismos. Lo primero era salir de ese bajón psicológico para luego poder volver a incidir en las cuestiones tácticas, que también hemos preparado", indicó.

Explicó que ese 1-6 ha sido "la mayor derrota" que ha sufrido como técnico y que no ha sido fácil pasar página, sabiendo, además, que se van a enfrentar a España, "la mejor selección del mundo, con muchas individualidades", en opinión del veterano jugador búlgaro Ivaylo Chochev, quien también compareció ante los medios.

Tanto Dimitrov como el resto de la expedición búlgara son conscientes de que sorprender a España es una tarea muy complicada, porque posee "una gran fortaleza", pero dejó claro que se sienten "orgullosos" de estar jugando estos partidos clasificatorios ante rivales tan potentes.

"Después de la tempestad vendrán tiempos mejores para conseguir nuestros objetivos", ha añadido el preparador búlgaro, quien no podrá contar para el duelo ante España con los lesionados Lukas Petkov e Ivan Turitsov, pero "los que les sustituirán van a responder bien", dijo Dimitrov.

Se mostró seguro de que España va a salir con todo, aunque rote jugadores y dé minutos a todos ellos, porque "cualquiera de los que salten al campo es bueno", y dijo que se han preparado para hacer frente a "un gran equipo con muchas cualidades y mucho nivel".

En ese sentido, Chochev apuntó que cuando uno se siente "el último de la fila", lo más importante es "tener fuerza física y tratar de aprovechar los posibles errores del rival" y, en este caso, también se debe hacer trabajo mental, ya que les ha afectado mucho ese 1-6 y para remontarlo han hablado "entre los jugadores y con el cuerpo técnico".

Preguntado por la situación particular de Víctor Popov, quien metió un gol en propia puerta ante los turcos, Dimitrov comentó que "en la liga búlgara no hay muchos futbolistas como él y es una pieza importante para la selección, por lo que va a seguir jugando".

"Es joven y tiene que aprender de los errores que se cometen y superarlos. Somos un equipo y, entre todos, le vamos a ayudar, porque eso le puede pasar a cualquiera en algún momento", destacó Dimitrov.