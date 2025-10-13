Za'Darius Smith dice adiós

"Sabía que este día llegaría y ahora que ha llegado siento emociones que nunca imaginé. El fútbol americano ha transformado mi vida y la de mi familia para siempre. Por eso les estaré eternamente agradecido", afirmó el defensivo a través de sus redes sociales.

Smith llegó a la NFL seleccionado en la cuarta ronda del Draft 2015 por Baltimore Ravens, equipo en el que estuvo hasta 2018.

En 2019 pasó a Green Bay Packers, donde destacó como uno de los mejores cazadores de 'quarterback'. Acumuló 13.5 capturas en su primer año y 12.5 en 2020, dejó al equipo al final de la temporada 2021 para liberar espacio en el tope salarial.Para el 2022 mantuvo su nivel con los Minnesota Vikings, de nuevo como pieza fundamental con 10 capturas.

Pasó a Cleveland Browns en la temporada 2023, donde permaneció hasta la mitad del 2024 en que firmó con Detroit Lions.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este lunes sorprendió el anuncio de su retirada luego de haber participado en 5 de los 6 juegos de su equipo en esta campaña.

"A todo aficionado de cada organización que representé: 'Gracias por todo'. Gracias por usar las camisetas con mi número, coleccionar mis tarjetas, por enviarme cargas y compartir sus opiniones, buenas o malas). Gracias por su cariño. Lo sentí todo", escribió el apoyador.

En 11 años Za'Darius Smith acumuló 333 tackleadas, 69 capturas de mariscal de campo, 16 pases defendidos, forzó 10 balones sueltos y recuperó 2 en 140 partidos.

"Al comenzar esta nueva etapa de mi vida quiero que sepan que este deporte ha significado mucho para mí. Este deporte me dio la oportunidad de conocer a grandes entrenadores y competir junto a algunos de los mejores jugadores de la historia. Cada lección aprendida permanecerá conmigo para siempre", concluyó.

Ante el retiro del tres veces Pro Bowl, Eagles cuenta con Joshua Uche, Jalyx Hunt, Patrick Johnson y Azeez Ojulari como opciones para mantener la presión sobre los mariscales de campo.