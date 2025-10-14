Polideportivo

Magnier se impone en la primera etapa en Guangxi; Gaviria, sexto

Redacción deportes, 14 oct (EFE).- El francés Paul Magnier (Soudal Quickstep) se impuso en el esprint de la primera etapa del Tour de Guangxi, en China, en una llegada en la que el colombiano Fernando Gaviria (Movistar) entró en la sexta posición.

Por EFE
14 de octubre de 2025 - 04:20
En segunda posición se clasificó el alemán Max Kanter (Astana), seguido del belga Jorde Meeus (Red Bull Bora), del danés Rasmus Pedersen (Decathlon) y del israelí Oded Kogut (Israel Premier Tech), en la quinta plaza por delante del colombiano.

Magnier queda con cuatro segundos de ventaja en la clasificación general respecto a Kanter debido a la bonificación por ser primero, y a seis segundos de Meeus, con Pedersen, Kogut y Gaviria a diez.

A 500 metros de la meta, en la ciudad de Fangchenggang, se produjo una caída masiva en la que el galo Paul Penhoët ((Groupama-FDJ) y Lewis Bower (Groupama-FDJ), entre otros, se fueron al suelo.

