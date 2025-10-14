Magnier se impone en la primera etapa en Guangxi; Gaviria, sexto

En segunda posición se clasificó el alemán Max Kanter (Astana), seguido del belga Jorde Meeus (Red Bull Bora), del danés Rasmus Pedersen (Decathlon) y del israelí Oded Kogut (Israel Premier Tech), en la quinta plaza por delante del colombiano.

Magnier queda con cuatro segundos de ventaja en la clasificación general respecto a Kanter debido a la bonificación por ser primero, y a seis segundos de Meeus, con Pedersen, Kogut y Gaviria a diez.

A 500 metros de la meta, en la ciudad de Fangchenggang, se produjo una caída masiva en la que el galo Paul Penhoët ((Groupama-FDJ) y Lewis Bower (Groupama-FDJ), entre otros, se fueron al suelo.